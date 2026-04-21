A un año del fallecimiento de Francisco, Rossi pidió seguir su camino: “Ir hacia los más vulnerables”

A un año del fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia Católica en Argentina realizará distintas celebraciones para recordar su figura y legado. La principal actividad será este 21 de abril a las 17 en la Basílica de Luján, con la participación de obispos de todo el país.

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En Córdoba, la conmemoración tendrá lugar el domingo 26 de abril a las 11 en la Catedral de Córdoba. La misa será presidida por el arzobispo Ángel Sixto Rossi, quien difundió un mensaje en el que expresó que la Iglesia recuerda a Francisco “con mucho cariño” y agradece “su vida, enseñanzas y su admirable testimonio”.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Rossi profundizó sobre el legado del pontífice y su mirada sobre la sociedad. “Francisco nunca se asustó de la fragilidad humana, nunca negó el rostro de los que tocaban fondo”, afirmó, al destacar su cercanía con los sectores más vulnerables.

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El arzobispo también remarcó el carácter gestual de su pontificado y su coherencia entre discurso y acción. “Nos recordó que lo nuestro no es la vida cortesana, sino el servicio, es ir hacia abajo”, sostuvo, en referencia a una Iglesia más comprometida con la realidad social.

Además, advirtió sobre el contexto actual y la necesidad de recuperar valores humanos básicos. “El desafío es volver a poner a las personas en el medio, no las estadísticas”, señaló, y agregó que el legado de Francisco implica “mirar al mundo desde las periferias”. Advirtió que muchas veces se priorizan intereses individuales por sobre las necesidades de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En esa línea, también planteó una mirada crítica sobre la relación de Argentina con la figura de Francisco. “Nosotros nos quedamos mirándole la sonrisa mientras el mundo disfrutaba y le miraba el corazón”, sostuvo, y consideró que, a nivel global, su liderazgo sigue creciendo incluso después de su muerte.

Las celebraciones en distintos puntos del país buscan no solo recordar al primer Papa argentino, sino también renovar el compromiso con su mensaje. “Nos toca, fieles a su legado, gestar un mundo más justo y fraterno”, expresó Rossi.