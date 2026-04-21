EN VIVO | Caso Dalmasso: comenzó el histórico jury contra los tres fiscales

Este martes comenzó en la Legislatura de Córdoba el jury a los tres fiscales a cargo de la instrucción durante 16 años de la causa por el crimen de Nora Dalmasso ocurrido el 25 de noviembre de 2006.

El tribunal, que sustancia el juicio político a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro es presidido por Julieta Rinaldi e integrado por la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti, Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR), Walter Gispert (Frente Cívico).

9.15. Cuarto intermedio y planteos

La defensa de Daniel Miralles planteó la nulidad de la participación de Bettina Croppi, quien es adjunta y acusadora en este juicio político, y consideró que "quien debería estar acá es el fiscal general Carlos Lezcano".

Todas las defensas plantearon que no están dadas las condiciones para abrir el debate. Se dispuso un cuarto intermedio para resolver los planteos.

8.55 Comenzó la audiencia del jury a los fiscales

A las 8.55. arrancó por primera vez en Córdoba el jury a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro que instruyeron, a lo largo de 16 años, el crimen de Nora Dalmasso perpetrado el 25 de noviembre de 2006.

8.50 Defensa de Pizarro

La estrategia de Carlos Pajtman, abogado defensor del fiscal Pizarro en el jury que analiza su actuación en la causa Dalmasso, se resume en una premisa: “va a ser la verdad” y escuchar antes de actuar. "Por ahora la estrategia es simplemente escuchar y analizar la cantidad de datos que se van a vertir, tanto en audiencias como la cantidad de datos que hay dentro de la documental", explicó el letrado.



El eje central de la defensa no pasará por el resultado de la investigación sino por demostrar que su representado actuó conforme a derecho en cada decisión que tomó. "No es el resultado exactamente lo que se juzga, sino si se ha trabajado de acuerdo a derecho", precisó Pajtman, quien adelantó que buscará mostrar "por qué razones se llegó a esa conclusión" respecto de la línea investigativa que siguió Pizarro.



Uno de los puntos que la defensa deberá responder es por qué el fiscal no avanzó sobre la pista del ADN del parquetista Bárceles, elemento que el actual fiscal de la causa identificó como clave. Pajtman anticipó que demostrará que "todo indicaba para otro camino" y que las decisiones adoptadas tenían sustento en la evidencia disponible en ese momento. Ese argumento será el núcleo de su presentación ante el jury.