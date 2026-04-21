FAdeA suma un nuevo socio para el mantenimiento de aviones ejecutivos

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), con sede en Córdoba, firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con Pacific Ocean, empresa argentina radicada en Buenos Aires especializada en la operación, mantenimiento y gestión de aeronaves ejecutivas. El acuerdo forma parte de la estrategia de diversificación de negocios que lleva adelante la compañía estatal.

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El convenio está orientado a fortalecer la Unidad de Mantenimiento, Reparación y Overhaul (MRO) de Aviación Ejecutiva de FAdeA, con miras a ampliar la captación de clientes del sector privado y consolidar vínculos con operadores que demandan servicios recurrentes e inspecciones programadas. El acuerdo también prevé la posibilidad de extenderse hacia la aviación comercial.

Una socia con experiencia en el segmento corporativo

Pacific Ocean cuenta con trayectoria en los segmentos corporativo y sanitario de la aviación privada, lo que la posiciona como un socio estratégico clave para el desarrollo de esta área dentro de FAdeA. La articulación entre ambas organizaciones permitirá maximizar el uso de las capacidades industriales de la fábrica, optimizar costos de mantenimiento y ampliar el portafolio de servicios disponibles para operadores del sector.

FAdeA: volver a tomar altura antes de que sea tarde

Desde la empresa nacional, remarcan la dirección que tomará la compañía en el corto y mediano plazo: consolidar el mercado MRO ejecutivo como fuente de ingresos diversificada, reducir la dependencia de contratos de defensa y ampliar su base de clientes desde Córdoba hacia la región.