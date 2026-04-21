Córdoba prohibió un aceite de oliva por no cumplir normas sanitarias

La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la Provincia prohibió la elaboración, fraccionamiento, tenencia, distribución y venta del aceite de oliva extra virgen “La Riojanita” tras detectar que no cuenta con registros oficiales vigentes. La medida alcanza a todas sus presentaciones y rige tanto para comercios físicos como para ventas online en todo el territorio provincial.

Según se informó, el producto presenta un R.N.E. en estado de baja y un R.N.P.A. inexistente, lo que impide garantizar su origen, condiciones de elaboración y aptitud para el consumo. A partir de inspecciones y auditorías, las autoridades determinaron que se trata de un producto ilegal.

Lanzan “La Noche de las galerías y las peatonales” para reactivar el centro de Córdoba

El Gobierno de Córdoba dispuso la medida luego de constatar irregularidades en el registro del producto, lo que impide asegurar su trazabilidad y las condiciones en las que fue elaborado. Desde el organismo explicaron que, al no contar con habilitaciones oficiales válidas, no se puede garantizar que cumpla con los requisitos higiénico-sanitarios ni que sea apto para el consumo humano, por lo que la prohibición se aplica sin excepciones en todo el territorio provincial.

En ese marco, se recomendó a los consumidores no adquirir ni consumir este aceite y, en caso de tenerlo, descartarlo o devolverlo al punto de venta. A los comerciantes, en tanto, se les indicó retirar de inmediato cualquier unidad de las góndolas y comunicarse con la autoridad bromatológica correspondiente.