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BROMATOLOGÍA

Córdoba prohibió un aceite de oliva por no cumplir normas sanitarias

La medida alcanza al producto “La Riojanita”, que no cuenta con registros oficiales vigentes. Las autoridades advirtieron que no se puede garantizar su trazabilidad ni que sea apto para el consumo humano.

Prohibieron la venta del aceite de oliva "La Riojanita"
Prohibieron la venta del aceite de oliva "La Riojanita" | .
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la Provincia prohibió la elaboración, fraccionamiento, tenencia, distribución y venta del aceite de oliva extra virgen “La Riojanita” tras detectar que no cuenta con registros oficiales vigentes. La medida alcanza a todas sus presentaciones y rige tanto para comercios físicos como para ventas online en todo el territorio provincial.

Según se informó, el producto presenta un R.N.E. en estado de baja y un R.N.P.A. inexistente, lo que impide garantizar su origen, condiciones de elaboración y aptitud para el consumo. A partir de inspecciones y auditorías, las autoridades determinaron que se trata de un producto ilegal.

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El Gobierno de Córdoba dispuso la medida luego de constatar irregularidades en el registro del producto, lo que impide asegurar su trazabilidad y las condiciones en las que fue elaborado. Desde el organismo explicaron que, al no contar con habilitaciones oficiales válidas, no se puede garantizar que cumpla con los requisitos higiénico-sanitarios ni que sea apto para el consumo humano, por lo que la prohibición se aplica sin excepciones en todo el territorio provincial.

En ese marco, se recomendó a los consumidores no adquirir ni consumir este aceite y, en caso de tenerlo, descartarlo o devolverlo al punto de venta. A los comerciantes, en tanto, se les indicó retirar de inmediato cualquier unidad de las góndolas y comunicarse con la autoridad bromatológica correspondiente.

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