El intendente de Mina Clavero negó fallas en la seguridad: “Han sido días y horas muy difíciles”

El intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, se refirió a la tragedia ocurrida durante el rally en la provincia de Córdoba y aseguró que se respetaron los protocolos de seguridad establecidos. También indicó que el municipio ya se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación del hecho.

El jefe comunal expresó que fueron “días y horas muy difíciles” tras el hecho, y transmitió sus condolencias a la familia de la víctima en diálogo con Punto a Punto Radio. En ese sentido, explicó que el municipio optó por la prudencia en las primeras horas debido a la sensibilidad del caso y la circulación de distintas versiones.

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Sobre las críticas por supuestas irregularidades, Quiroga fue categórico: “Le puedo asegurar que los protocolos de seguridad se cumplieron”. Además, indicó que el evento estuvo bajo la órbita de organismos especializados como Rally Argentino, CODASUR y la Federación Internacional del Automóvil, responsables de establecer las normas en este tipo de competencias.

En esa línea, remarcó que el rol del municipio fue generar las condiciones para que el evento se realizara, pero no intervenir en los aspectos técnicos del operativo. “Hay cuestiones que son reglamentarias y están determinadas por los organismos competentes”, sostuvo.

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Consultado sobre las versiones que indican que no había controles suficientes en el sector donde ocurrió el accidente, el intendente señaló que será la Justicia quien determine lo sucedido. “Para eso estamos en un estado de derecho, y será la Justicia quien establezca a quién le asiste la razón”, afirmó.

Finalmente, Quiroga lamentó el desenlace del evento, al que calificó como “fatídico”, y reconoció el impacto que genera en una localidad que impulsó el regreso del rally. “No es el escenario que uno quiere para su pueblo”, concluyó.