Intendentes del interior de Córdoba denuncian saturación del sistema de salud por la crisis de PAMI

Un grupo de 16 intendentes y jefes comunales de la Comunidad Regional de Calamuchita manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el PAMI en el interior de Córdoba. A través de un comunicado, denunciaron la interrupción de servicios y expresaron su adhesión al reclamo de los profesionales de la salud.

Según advirtieron, la situación dejó a miles de jubilados en estado de vulnerabilidad. “Esta crisis ha dejado de ser un mero conflicto administrativo nacional para transformarse en una emergencia humana que hoy golpea las puertas de nuestros municipios”, señalaron.

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Desde los gobiernos locales indicaron que la falta de atención en consultorios privados generó una fuerte presión sobre los centros de salud municipales, que ahora deben absorber la demanda sin contar con financiamiento nacional. Esto incluye consultas generales y el seguimiento de enfermedades crónicas.

Además, alertaron por una “crisis de traslados y derivaciones”, ya que ante la falta de respuestas del sistema, los municipios deben destinar recursos propios para trasladar pacientes a centros de mayor complejidad fuera de la región.

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El comunicado fue acompañado por intendentes y jefes comunales de distintas localidades del valle de Calamuchita, entre ellas Villa Cañada del Sauce, Villa Quillinzo, Calmayo, Villa Rumipal, Los Cóndores, La Calera, Santa Rosa de Calamuchita, La Cruz, Villa Yacanto, Los Reartes, Embalse, Villa Ciudad Parque, Villa General Belgrano, Villa del Dique, La Cumbrecita y Los Molinos.

Los intendentes también remarcaron el impacto social de la situación, con adultos mayores atravesando incertidumbre respecto a su salud y el acceso a medicamentos. En ese contexto, señalaron que las administraciones locales debieron reforzar la asistencia directa a través de equipos territoriales.

Finalmente, exigieron una solución urgente por parte de las autoridades nacionales. “No podemos permitir que la variable de ajuste sean nuestros jubilados”, afirmaron, al tiempo que se solidarizaron con los médicos y reclamaron condiciones dignas para garantizar la atención.