Caso Dalmasso: los tres fiscales defendieron su actuación en el inicio del jury en Córdoba

Este martes comenzó en la Legislatura de Córdoba el juicio de destitución contra los fiscales que investigaron durante años el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto. La jornada inicial estuvo marcada por planteos de nulidad, el rechazo del tribunal y la declaración de los tres acusados.

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El debate se abrió con cuestionamientos de las defensas de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes objetaron la intervención de la fiscal general adjunta Bettina Croppi y solicitaron la suspensión del proceso para convocar al fiscal general Carlos Rubén Lezcano. Sin embargo, el jurado, presidido por Julieta Rinaldi, rechazó por unanimidad los planteos y dispuso la continuidad del juicio político, aunque los abogados dejaron reservas sobre una eventual nulidad.

Declaración de los fiscales

Tras la lectura de la acusación, los tres fiscales hicieron uso de su derecho a declarar. Javier Di Santo fue el primero en exponer y rechazó las imputaciones en su contra. Aseguró que no hubo mal desempeño y defendió la investigación realizada durante los años en que estuvo al frente del caso. “Es de total falsedad sostener que no se investigó a Bárzola”, afirmó, al tiempo que negó que se hayan descartado líneas investigativas.

Luego declaró Daniel Miralles, quien sostuvo que su actuación fue “correcta, razonable y lógica”. “Este fiscal jamás obró de manera negligente ni con mal desempeño”, afirmó. Defendió la hipótesis que involucraba al viudo Marcelo Macarrón como posible autor intelectual del crimen y explicó que la causa ya contaba con una década de trabajo previo cuando asumió. Durante su exposición, intentó fundamentar los indicios que sostenían esa línea, aunque incurrió en contradicciones.

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El último en declarar fue Luis Pizarro, quien cuestionó con dureza el desarrollo previo de la investigación y denunció irregularidades en la labor policial. “Yo comparo la causa Dalmasso con la del violador serial del 2004”, sostuvo, al exponer sobre las condiciones en las que asumió el expediente. También indicó que tomó la causa once años después del hecho con “más dudas que certezas”, aunque igualmente avanzó con la elevación a juicio de Marcelo Macarrón.

Tras las exposiciones, el tribunal dispuso un cuarto intermedio. En las próximas audiencias se prevé la declaración de testigos, entre ellos los hijos de la víctima, el propio Macarrón y otros actores clave del caso.

El jurado de enjuiciamiento está integrado por legisladores provinciales y una vocal del Tribunal Superior de Justicia, en un proceso que busca determinar eventuales responsabilidades en la investigación de uno de los casos más resonantes de la provincia.