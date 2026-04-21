De la carne de burro a la de ciervo y chancho salvaje: buscan transformar especies invasoras en alimento

El Gobierno provincial avanza firmemente en una estrategia para mitigar el impacto de las especies invasoras mediante su aprovechamiento comercial. El director de Recursos Naturales de Corrientes, Agustín Portela, anunció que se encuentra en marcha un proyecto para la instalación de un frigorífico multiespecies destinado al procesamiento de ciervo axis y chancho salvaje.

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"Tenemos todo previsto para un sistema de matadero completo. Pienso que en el transcurso de este año lo vamos a poder habilitar o instalar", adelantó el funcionario. La iniciativa surge como respuesta a la superpoblación de estas especies en el territorio correntino, buscando transformar un problema ambiental y productivo en una oportunidad de negocio para el sector rural.

Valor agregado y salud alimentaria

El objetivo central de la medida es el aprovechamiento integral de las carnes bajo estrictos controles sanitarios. Portela destacó el potencial nutricional de estos animales, comparándolos favorablemente con otros alimentos de consumo masivo: "Es mucho más positivo consumir un kilo de carne de ciervo axis que consumir un kilo de harina. Es un recurso proteico disponible que es una pena que desperdiciemos".

El funcionario citó el ejemplo de países como China, donde el ciervo axis se cría específicamente para la comercialización, y remarcó la necesidad de darle valor agregado a lo que hoy es considerado una plaga para la producción agropecuaria tradicional.

Inversión privada y apoyo municipal

La puesta en marcha del frigorífico dependerá de la articulación con el sector privado, con el cual ya existen conversaciones avanzadas. Según Portela, municipios del sur provincial como Sauce y Perugorría han manifestado un marcado interés en el proyecto, dado que sus campos albergan un porcentaje de reproducción altísimo de estas especies.

“El proyecto está hecho para el privado. Nosotros vamos a dar el ejemplo de cómo tiene que ser el frigorífico y el que quiera hacerlo, que lo haga. Es un negocio rentable”, explicó el director, subrayando que la intervención estatal busca sentar las bases técnicas y normativas para la actividad.

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Del mercado interno a la exportación

En una primera etapa, la producción estará orientada al mercado interno provincial. Sin embargo, el plan contempla una expansión gradual: “A medida que cumplimentemos los requisitos de Senasa, vamos a poder sacar la carne de la provincia y, si hay posibilidad de exportar, por supuesto se va a exportar”, aseguró Portela a radio Continental Corrientes.

Con esta planta, Corrientes busca liderar un modelo de gestión de fauna exótica que combine la preservación del ecosistema —amenazado por la competencia del axis con especies nativas— con la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales del interior.