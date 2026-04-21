Río Cuarto espera por Ángel Di María

La ciudad de Río Cuarto se prepara. No llega un partido más. No llega un jugador más. El estadio Antonio Candini se alista. Este viernes, desde las 19.15, el 'Imperio del sur' puede recibir a Ángel Di María. Campeón del mundo. Nombre propio. Historia viva.

Estudiantes de Río Cuarto ya abrió la venta de entradas y la expectativa crece. La ilusión también. No solo por el rival. Por la posibilidad. Por la foto. Por el impacto. Del otro lado estará Rosario Central. Equipo competitivo. Cuarto en la tabla. Con ambición de playoffs. Con jerarquía. Y con un emblema que atraviesa generaciones.

Talleres, a un paso de los octavos y sin depender de nadie

'Fideo' arrastra una molestia muscular. Viene de sumar minutos tras una pausa obligada. El cuerpo técnico lo cuidó. Lo midió. Lo administró. No quiso arriesgarlo en la seguidilla. Pero su sola presencia cambia todo. Ordena el clima. Eleva el partido. Por eso, en Río Cuarto hablan y hablan de este partido... además de las urgencias del 'León'.

Es que el contraste es marcado: Estudiantes pelea abajo, está último en la Zona B, con números ingratos: cinco puntos, pocos goles. Muchas dudas. Urgencias que aprietan. El 'Canalla' de Di María, en cambio, llega firme. Con una estructura que responde. Con nombres que sostienen. Y con Di María como faro.

Estudiantes necesita reaccionar. No hay margen. Es ahora.Y si es ante Rosario Central y Di María, mejor.

Lucas Zelarayán, el futbolista que invita a filosofar

Los precios ya están definidos. La venta, en marcha. El público responde. Porque el fútbol también es esto: la posibilidad de ver de cerca a los que parecían lejanos.

Los precios dispuestos por Estudiantes son: * Popular Norte ($40.000), Popular Sur ($80.000),

* Platea Este Alta ($120.000), Platea Oeste ($160.000) y Platea Techada ($220.000).

* La venta ya se encuentra habilitada de manera online.

Su presencia le da otra dimensión a una fecha que promete convocatoria, emoción y mucha atención mediática. Río Cuarto se prepara para recibir a otro campeón del mundo y para vivir una de esas noches que, antes de jugarse, ya se sienten especiales.

