Realizan con éxito una cirugía hepática de vanguardia inédita en el Tránsito Cáceres

El sistema de salud pública de Córdoba alcanzó un nuevo hito científico y prestacional. Profesionales del Hospital Tránsito Cáceres de Allende llevaron a cabo con éxito una compleja cirugía hepática de alta gama técnica denominada ALPPS (Asociación de Partición In Situ y Ligadura de la Vena Porta para una Hepatectomía Etapada). Se trata de la primera vez que esta intervención, considerada de vanguardia a nivel mundial, se realiza en un hospital público de la provincia.

La cirugía fue practicada a un paciente joven que presentaba múltiples metástasis hepáticas derivadas de tumores originados en el aparato digestivo. Tras 30 días de internación y un seguimiento interdisciplinario constante, el paciente recibió el alta sin complicaciones y con una evolución favorable, marcando un precedente en la medicina estatal cordobesa.

La técnica ALPPS es particularmente innovadora porque aborda patologías oncológicas que, hasta hace poco, se consideraban inoperables. En una primera fase, los médicos eliminan las lesiones de una parte del órgano y modifican el flujo sanguíneo para estimular el crecimiento del tejido sano. Esta etapa es crucial porque permite que, en un periodo de entre 6 y 14 días, el sector sano aumente su volumen lo suficiente como para garantizar la función vital. A diferencia de métodos tradicionales que pueden demorar semanas en lograr el crecimiento del tejido o directamente no alcanzarlo, este procedimiento acelera la regeneración de manera drástica, ampliando significativamente las chances de llegar a una cirugía curativa.

Al respecto, el doctor José Luis Layun, integrante del equipo quirúrgico, remarcó la importancia de la preparación del paciente para un desafío de este calibre: “No solo se trata de una intervención poco convencional y compleja por sus características, sino que también el paciente tiene que presentar una serie de condiciones que le permitan atravesar por la cirugía”.

A diferencia de los métodos tradicionales, este procedimiento acelera la regeneración de manera drástica, ampliando significativamente las chances de llegar a una cirugía curativa. En la segunda fase, se procede a retirar la parte afectada por la enfermedad con márgenes de seguridad oncológicos, permitiendo que el hígado remanente quede libre de enfermedad y sin insuficiencia hepática.

Oportunidades médicas

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el subdirector del hospital, Ángel Ludovic Joseph, destacó la importancia de este logro en el contexto social actual. El directivo señaló que esta cirugía inédita para el sector público brinda oportunidades de sobrevida a personas que se han quedado sin cobertura de obra social y que hoy encuentran en el Estado una respuesta de excelencia.

Para Joseph, la clave del éxito reside en la calidad del capital humano del hospital: "Contamos con cirujanos y anestesistas altamente preparados, junto a un equipo de terapia intensiva y de enfermería que conforman un conjunto altamente especializado. Todos los integrantes de los hospitales somos defensores acérrimos de la salud pública, por eso el personal se superespecializa para dar estas respuestas".

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El subdirector enfatizó que la concreción de este hito representa un orgullo para todo el sistema sanitario provincial. Asimismo, destacó que el hospital cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y del gobernador Llaryora para absorber la creciente demanda de ciudadanos que, ante la crisis del sector privado, acuden a la salud pública en busca de medicina de última generación.

Abordaje interdisciplinario y recuperación

El éxito de la operación dependió de una coordinación milimétrica. Para el postoperatorio, se aplicó el protocolo ERAS (Recuperación Mejorada después de la Cirugía), un enfoque destinado a reducir complicaciones y minimizar las estancias hospitalarias, optimizando los resultados quirúrgicos.

La intervención requirió la participación activa de todo el personal, desde el manejo anestésico de alta complejidad hasta el cuerpo de enfermería con formación en cuidados posquirúrgicos avanzados. Con este avance, el Hospital Tránsito Cáceres de Allende confirma el alto nivel técnico alcanzado por la medicina estatal en Córdoba, garantizando el acceso a tratamientos complejos para toda la población.