Cristalli, de la UEPC: "Nada va a alcanzar hoy, pero les da tranquilidad de que van a tener aumento de sueldo"

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, dio precisiones sobre la cuarta propuesta aprobada el lunes en asamblea por el gremio docente que puso fin al conflicto salarial.

“La verdad que no es lo que merecemos ni la organización ni los docentes que sucedan estas cosas. La verdad que no somos los responsables tampoco, lo que sí tenemos que decir es que la docencia no quiere eso, los docentes en las escuelas estaban esperando una resolución de lo que es este conflicto con una mejora salarial que hemos logrado”, explicó al referirse a los incidentes registrados durante la jornada de ayer.

"Se lo hemos arrebatado al gobierno a este aumento, realmente si uno parte de lo que inicialmente pretendía otorgar", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Cuarta propuesta salarial

“En vez del 2% acumulativo por todo el año va a ser el IPC que es una de las demandas que aparecieron en algunos rechazos de los mandatos que traían rechazo pero que estaban facultados a que si se consolidaba el IPC en vez del 2% poder acompañar”, sostuvo Cristalli.

“Además con un mayor recupero para los jubilados que también está. Los jubilados van a percibir 30.000 en febrero, 40.000 y 50.000 en marzo y abril, y a partir de ahí ya se empieza a aplicar el IPC pleno para ellos, con una revisión en el mes de octubre”, añadió el sindicalista.

También señaló "que se devuelve uno de los paros y el otro lo vamos a terminar de discutir el día de hoy, a ver si logramos que tampoco se aplique".

"Esas eran tres condicionantes que traían mandato, que si estaban esos puntos, podían acompañar la aceptación de la propuesta, que es lo que terminó sucediendo", subrayó Cristalli.

El gremialista precisó que "la inflación que dé en abril se va a pagar con los haberes de mayo" y que "eso se va a ir aplicando mes a mes, acumulativo sobre el mes anterior y sobre todos los ítems, a excepción del FONID, que ya está escalonado".

"En esta propuesta hemos elevado a 1.650.000 el piso para la aplicación del diferimiento a 60 días, por lo que hay un 80% de jubilados que queda dentro de los 30 días", detalló.

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Paritaria docente

Al ser consultado sobre las causas que motivaron la prolongación del conflicto, el titular de la UEPC respondió: “Primero las contradicciones del gobierno, decir que ´no había más, que esto era lo único que podían dar´ y después cuando se rechazó la propuesta el propio gobernador salió a decir de que era justo el reclamo, de que iba a hacer una mejora, eso la verdad que enervó los ánimos”

Y luego completó: “También lo que estaba sucediendo, que lo planteamos en la conciliación obligatoria y que ayer apareció un memo, un instructivo, lo que tiene que ver con la sobrecarga laboral en las escuelas, la demanda de cosas, que es una constante y que realmente genera un clima en la institución que los salarios no alcanzan, la situación es compleja, el contexto es malo y además tiene una demanda permanente de tareas que hacer que no tiene nada que ver con lo pedagógico ni con estar con los alumnos”.

“Por lo tanto, ayer también se emitió un memo donde se instruye a que se le dé prioridad a lo pedagógico, al trato con los alumnos, a las tareas de enseñanza y aprendizaje, a hacer todo lo que tenga que ver con lo que hace a la vida de la escuela y todas las actividades extracurriculares que se puedan hacer, las olimpiadas, las ferias, todo lo demás, los programas, tiene que ser un consenso entre los equipos directivos, los docentes, los alumnos y la familia”, insistió Cristalli.

“Lo que hemos logrado ayer no solamente es una mejora. Entendemos que tampoco nada va a alcanzar hoy en el contexto en el que estamos, económico y social, pero sí que les da tranquilidad de que van a tener aumento de sueldo, de que no van a tener el descuento, de que van a poder estar, y sobre todo también estar en las escuelas con lo que quieren los docentes, con los alumnos”, manifestó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Y darle la tranquilidad a las familias de que el sistema educativo va a funcionar normalmente. Eso también es una cosa que tenemos la responsabilidad como organización de brindarle porque nosotros defendemos la escuela pública. Fue realmente una conquista de toda la docencia de Córdoba que nos pusimos firmes, que dijimos lo que había que hacer. El fin de semana estuvimos trabajando con los funcionarios para que apareciera estos aportes nuevos que permitieron llegar al acuerdo salarial”, cerró Cristalli.