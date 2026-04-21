Jóvenes, empleo precario y elecciones: por qué el voto sub 35 que llevó a Milei al poder ya no es lo que era

El voto joven fue la gran apuesta de la campaña libertaria en 2023. Los menores de 35 años -y en particular los varones de entre 16 y 25 años- constituyeron el núcleo más activo del fenómeno Javier Milei, actuaron como agentes de proselitismo en sus familias y traccionaron el apoyo hacia sectores de mayor edad. Dos años y medio después, ese vínculo muestra fracturas que los especialistas ya no pueden ignorar.

Los datos de las consultoras confirman la tendencia: la aprobación presidencial entre jóvenes cayó de manera sostenida desde principios de 2026, aunque sin que emerja todavía una alternativa electoral capaz de capturar ese descontento.

Para el New York Times, Milei quiere "reprogramar la mente de los argentinos"

"El apoyo de los jóvenes no es ni eterno ni incondicional", afirmó Pablo Semán, sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares, en una entrevista con el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7. El investigador describió un proceso de distanciamiento gradual que comenzó incluso antes de cumplirse el primer año de gestión.

El mercado laboral como fractura generacional

Para Semán, la variable determinante en el cambio de humor juvenil es económica y tiene nombre concreto: la precariedad laboral. "Los jóvenes más pobres que están encontrando muchísimas dificultades en el mercado de empleo -sea porque no hay empleo, sea porque los ingresos son bajísimos- empiezan a mirar con mucha más desconfianza a Milei", señaló.

Los datos oficiales respaldan ese diagnóstico. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2025 -publicada en marzo de 2026-, la tasa de desocupación general llegó al 7,5%, con un incremento de 1,1 punto porcentual respecto al mismo período del año anterior. El impacto sobre los jóvenes fue notablemente más severo: la desocupación entre mujeres de 14 a 29 años trepó al 16,8%, mientras que entre los varones del mismo grupo etario alcanzó el 16,2%, en ambos casos más del doble que el promedio general.

Esa suba interanual fue especialmente pronunciada en la franja joven: 4,1 puntos porcentuales en mujeres y 4,5 en varones, contra una variación prácticamente nula en los grupos de 30 a 64 años. A eso se suma que el 43% de los ocupados trabaja en condiciones de informalidad, con mayor concentración en mujeres y jóvenes.

El cuadro se completa con otro dato elocuente: casi tres cuartas partes de los argentinos calificaron el mercado laboral como "malo" en marzo de 2026, según la encuesta LatAm Pulse de AtlasIntel para Bloomberg News, y la corrupción encabezó las preocupaciones de los ciudadanos, seguida del desempleo y la inflación.

Las encuestas confirman la erosión

El deterioro no es solo percepción cualitativa. Según la consultora QSocial, la intención de voto a Milei cayó del 45% en diciembre de 2025 al 29% en marzo de 2026, una baja de 16 puntos porcentuales en apenas cuatro meses, con pérdida especialmente pronunciada entre el electorado independiente.

El viaje de Milei a Israel dejó más interrogantes que certezas

El segmento de varones de 16 a 25 años -que constituyó el núcleo duro del respaldo a Milei en 2023, socializado en la lógica digital de la ironía y el contenido fragmentado- registra actualmente la retracción más significativa en los niveles de confianza gubernamental, según el último estudio de la Universidad Torcuato Di Tella. La adhesión de ese grupo, que en su momento no pasó por estructuras de movilización tradicionales sino por TikTok y otras plataformas, muestra ahora lo que el propio Di Tella denomina una "lealtad política inherentemente líquida y volátil".

La aprobación general de Milei cayó en marzo al 36,4%, el nivel más bajo desde que asumió el cargo, mientras la desaprobación subió a casi el 62%. El mismo relevamiento señaló que el gobernador bonaerense Axel Kicillof superó por primera vez a Milei en imagen positiva -38% contra 37%- en ese mismo mes.

"El entusiasmo disminuyó, pero no sabemos qué van a hacer"

Semán es cuidadoso al momento de traducir ese descontento en comportamiento electoral concreto. "Veo dudas, distancias y críticas a veces muy definitivas entre jóvenes que antes apoyaron a Milei", afirmó. "No sé exactamente si esos jóvenes votarían una oposición, votarían en blanco, se abstendrían de votar, o si pese a todo dirían: 'No importa, lo vamos a votar igual'".

El investigador recurre a la historia para relativizar las certezas: "Los jóvenes que eran antiperonistas en el 55 se transformaron en peronistas en el 62. Los procesos de politización juvenil en un sentido primero y en otro después son muy rápidos". La volatilidad, en ese marco, es una propiedad estructural de ese segmento etario, no una anomalía coyuntural.

Un elemento adicional que Semán incorpora al análisis es la tensión intrafamiliar que generó el voto libertario. Muchos jóvenes que interpelaron a sus padres y mayores a partir de su adhesión a Milei hoy no pueden sostener esa postura con la misma convicción. "Esos jóvenes que le enrostraban malas decisiones políticas a sus padres ahora no pueden hacerlo tan fácilmente –apuntó-, porque ni ellos creen que son tan buenas, ni los padres les aceptan tanta insolencia".

La oposición, una incógnita tan grande como el oficialismo

Para Semán, el destino electoral no depende solo del desgaste gubernamental. "El gobierno pierde apoyos, pero no aparece ninguna alternativa", advirtió, y cuestionó la lectura de una parte de la oposición que da por sentado el triunfo por defecto: "La oposición pasó de pensar que no ganaba de ninguna manera, a que las gana automáticamente. Yo pregunto: ¿una oposición que se pelea a cielo abierto por los cargos sin todavía saber si va a ganar puede ser atractiva para cualquier tipo de votante?".

El escenario que el investigador proyecta para los comicios de medio término es de fragmentación, mayor ausentismo y menor caudal de voto positivo para todas las fuerzas. En ese contexto, el bloque sub 35 -que en 2023 fue decisivo para la victoria libertaria- puede tanto mantenerse en la abstención como reorientarse hacia nuevas opciones, dependiendo de la capacidad de la oposición para construir una propuesta electoral con contenido real.

"Las va a ganar si tiene una propuesta política que pueda llamar a esos jóvenes y a muchos otros votantes", concluyó Semán. "Esa es la gran incógnita".

Fotos en texto: Infobae y En Redacción