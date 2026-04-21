Javier Milei rindió homenaje al papa Francisco en el Santo Sepulcro

Javier Milei, visitó hoy, 21 de abril, la Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde rindió homenaje al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario encendió una vela conmemorativa en memoria de quien fuera el primer Papa argentino. Asimismo, se realizó un minuto de silencio y el Presidente dejó asentado en el libro de visitas un mensaje personal de respeto y reconocimiento hacia la figura de Su Santidad.

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La comitiva oficial estuvo integrada por el Canciller, Pablo Quirno; el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el Embajador de la República Argentina en el Estado de Israel, Axel Wahnish.



Net TV emitirá la entrevista de Jorge Fontevecchia al Papa Francisco por el aniversario de su muerte

Acceso restringido al Santo Sepulcro

El 29 de marzo de 2026, la policía israelí impidió la entrada al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, marcando el inicio de la Semana Santa. Este hecho inédito en siglos generó gran controversia y tensión diplomática.

El cardenal Pizzaballa y otros clérigos, incluyendo al custodio de Tierra Santa Francesco Ielpo, fueron bloqueados por agentes de la policía israelí cuando se dirigían a la Ciudad Vieja de Jerusalén para la ceremonia. Las autoridades israelíes alegaron razones de seguridad debido a la guerra en curso (mencionando un conflicto con Irán) y restricciones generales a las reuniones públicas en los lugares santos, que incluyeron limitaciones durante el Ramadán y la Pascua.

Tras la condena internacional y críticas de líderes europeos (incluyendo a Italia, Francia y España), la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró posteriormente que se facilitaría el acceso del líder religioso al recinto para los días siguientes.

Debido a las restricciones de seguridad, se informó que las celebraciones de la Semana Santa y Pascua de 2026 en el Santo Sepulcro se realizaron a puerta cerrada, con presencia muy limitada de religiosos y sin peregrinos.

El 9 de abril, los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén fueron reabiertos, casi 20 horas después de la entrada en vigor de una tregua en la guerra con Irán.

Situados en la Ciudad Vieja, un barrio del este de Jerusalén, ocupado y anexionado por Israel, el Kotel (muro de los Lamentos) para los judíos, la basílica del Santo Sepulcro, para los cristianos, y la explanada de las Mezquitas, para los musulmanes, estuvieron cerrados desde el primer día de la guerra, desatada el 28 de febrero con ataques israelo-estadounidenses contra Irán.