El viaje de Milei a Israel dejó más interrogantes que certezas

Ayer al presidente Javier Milei, se le otorgó el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Bar-Ilan donde fue ovacionado. Pero me puse a ver el discurso que se lo llamó “Clase Magistral” y me dejó la impresión de un discurso muy raro, es muy repetitivo.

Yo entiendo que es entretenido y hasta divertido ofrecer un discurso contra el marxismo pero eso no tiene ninguna importancia, no hay ninguna amenaza marxista ni en Argentina, ni en ninguna parte del mundo, sacando Nicaragua o Corea del Norte. Los problemas del mundo son otros y mucho más relevantes y mucho más interesantes también.

Un discurso raro, repetitivo y también muy vulgar, porque se supone que si uno recibe un Doctorado Honoris Causa en una universidad extranjera no insulta a los periodistas de su país en esa circunstancia.

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En esa “Clase magistral” que brindó ayer Milei, se basó en su nuevo libro, que creo que aún no salió, que se supone que se llama “La moral como política de Estado” y que tiene un subtítulo del discurso que se dice “Capitalismo: la divina maquinaria del paraíso”. Acá, volvemos a esta cuestión tan mesiánica y tan loca de conectar las ideas políticas y económicas con asuntos de carácter religioso, conexiones tan cercanas a Donald Trump como a Milei.

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El presidente cuando habla de moral como política de Estado, cuando se refiere a moral, no lo hace referido a robar. El presidente coloca a las ideas en el plano del debate moral. Es obvio que hay ideas que deben ser debatidas porque están condenadas en el plano moral, como el nazismo o los extremos del marxismo criminal en la época de la revolución soviética. Pero, el presidente considera inmoral a toda persona que no piense como él.

Atacó al marxismo, que es un fenómeno extinguido, al nacionalsocialismo, lo que significó el Tercer Reich en Alemania y criticó en el mismo plano a la justicia social. Uno puede estar más o menos de acuerdo, con cuáles son los niveles que un país debe tener de asistencia social, pero no se puede comparar al debate democrático sobre la justicia social, si un país debe atender más o menos a sus clases desamparadas, con el nazismo o con el marxismo.

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Hizo referencia a “las fuerzas del mal”, que para él son personas que estimulan el marxismo, el nacional socialismo, la justicia social, que son por supuesto los periodistas. “En una charla con el "queridísimo Bibi", hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta”, dijo. ¿De qué manera violenta?

Ya les voy a contar cuáles son las causas de corrupción que pesan sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu, y entre esas causas hay un par que tratan sobre negociaciones de Netanyahu con compañías vinculadas a la tecnología y a los medios que a cambio de negocios esos medios proponían tratar al Gobierno de Netanyahu de manera amigable.

MEG/ff