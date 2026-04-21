Milei recibió la Medalla Presidencial de Honor: qué hará en su último día en Israel

El presidente Javier Milei recibió la Medalla Presidencial del Honor de Israel de manos de su par Isaac Herzog, en una ceremonia en la que el mandatario israelí destacó que la distinción constituye un símbolo de gratitud por la “claridad moral” del jefe de Estado argentino, así como por la “humanidad, valores y visión compartida por un futuro mejor” entre ambos países.

Durante el acto, que contó con la presencia de más de un centenar de asistentes, Herzog afirmó: “tu mensaje traspasó fronteras y resonó a través de las generaciones: un mensaje de moralidad, de humanidad, de alinear la brújula moral de cada uno, de reconocer la profundidad del dolor y de ofrecer consuelo”.

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Entre los asistentes se encontraban autoridades gubernamentales, como el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar; representantes diplomáticos, entre ellos el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish; y ciudadanos argentinos residentes en ese país, como Luis Har y Clara Marman, quienes habían sido rehenes en Gaza.

Durante su intervención, el presidente israelí Isaac Herzog subrayó que se trata de la tercera visita de Javier Milei a Israel y vinculó ese dato con la tradición judía. “La tercera vez que llevas a cabo una práctica se llama ‘jazakah’, y la ‘jazakah’ pone punto final a un momento que ahora se convierte en algo duradero, permanente. Y, de hecho, querido hermano, no hay duda de que tu lugar en nuestro corazón colectivo judío e israelí es permanente”, afirmó.

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La sgenda de Milei este martes en Israel

La última jornada completa del presidente Javier Milei en Israel se desarrollará el martes, con una agenda que comenzará a las 10.30 (hora local) con un encuentro con rabinos. Por la tarde, a las 16, el mandatario visitará la Iglesia del Santo Sepulcro.

En tanto, a partir de las 21, Milei participará en el encendido de antorchas en el Monte Herzl, en el marco de la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de Israel, que este año conmemora su 78° aniversario.

LT