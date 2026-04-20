Berensztein y el escenario global: “Estados Unidos contra lo que se dice está ganando la guerra contra Irán”

“Esta es una guerra en la cual vos decís: ‘Salió derrotado Trump’. Pero cuando preguntás cuántos soldados americanos han muerto, la respuesta es que hubo muy pocas víctimas”, sostuvo el analista Sergio Berensztein en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Y fue más allá: “Si uno compara los daños, la diferencia a favor de Estados Unidos es extraordinaria”. Para el consultor, más allá de las críticas al liderazgo estadounidense, “el resultado objetivo de la guerra me parece que es otro”.

Sergio Berensztein es analista político y consultor estratégico, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y magíster en Ciencia Política por la misma institución. Además, es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es el fundador y presidente de Berensztein, consultora dedicada al análisis político y estratégico, y es director académico del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO. Ha sido profesor en la Universidad Torcuato Di Tella por dos décadas y profesor invitado en universidades de prestigio internacional como Princeton, Georgetown y Stanford.

En función de tu enorme experiencia en los Estados Unidos. Varias publicaciones internacionales, fundamentalmente del mundo anglosajón de Estados Unidos, de Inglaterra, lo dan a Trump derrotado en Irán y con muy pocas posibilidades de tener un resultado en las próximas elecciones de medio término medianamente positivo. ¿Cuál es tu propia evaluación del resultado de Trump y de la guerra en Irán?

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Para las elecciones de noviembre falta mucho. Es cierto que los sondeos marcan una caída en la popularidad del presidente Trump y de muchas sus políticas, con la cuestión económica al tope de las preocupaciones, particularmente el costo de vida que, como consecuencia de la guerra y el aumento del precio de los combustibles, naturalmente eso se complicó aún más.

Y hay múltiples sondeos, incluso algunos muy vinculados al Partido Republicano, que ponen de manifiesto que seguramente el Partido Republicano, que ahora controla ambas cámaras en el Congreso, recordemos es una elección legislativa, perdería por lo menos una, la Cámara de Representantes, y hasta podría perder ambas, incluso el Senado por un margen acotado.

También uno ve al presidente Trump con dificultades para avanzar en su agenda y, cuando lo hace, con poco consenso en temas muy controversiales. Por ejemplo, la venta de armas a Israel: de los 47 senadores demócratas, el otro día 40 votaron en contra, algo que no tiene antecedentes, en contra de venderle armas a un aliado histórico que está en guerra. Así que hay cambios muy significativos en la política norteamericana. Algunos van a ser difíciles de revertir.

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Con respecto a la guerra, sin ser especialista, yo tengo una postura tal vez un poco distinta de la que uno lee. Uno ve objetivamente, por ejemplo, la pérdida de vidas humanas que sufrió Estados Unidos. Esta es una guerra en la cual vos decís: "Salió derrotado Trump". Vos preguntás: "¿Cuántos soldados americanos han muerto?". Es cierto, como dicen ellos traduciendo del inglés, no hubo "botas en la tierra", no hubo desembarco de infantería, pero hubo realmente muy pocas víctimas. Cuando preguntás los daños que sufrió Estados Unidos han sido poquísimos.

Los comparás con el daño material y estratégico que sufrió Irán, la diferencia a favor de Estados Unidos es extraordinaria. Cuando uno suma lo que hizo Israel en la eliminación de buena parte del liderazgo militar, de inteligencia, yo creo que acá hay un sesgo en contra de Estados Unidos e Israel. Se percibe que la guerra no es justa, se percibe que hay casi una vuelta a liderazgos imperiales, pero el resultado objetivo de la guerra me parece que es otro.

Fíjate lo que ha ocurrido con el estrecho de Ormuz, lo bueno de esta guerra es que mucha gente aprendió geografía, es extraordinario porque efectivamente uno ve el mapa y se pregunta ahora cosas que tal vez antes no conocía. En ese estrecho pasa el 20% de la producción de hidrocarburos global; la mayor parte de eso va hacia Asia.

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Lo interesante es que, si eso está cerrado, Irán pierde 500 millones de dólares por día en un país que está económicamente muy mal hace tiempo, en parte por las sanciones que impuso Estados Unidos y que, sobre todo, tiene un banco central prácticamente sin reservas. Ya la inflación se está acelerando y hay riesgo de hiperinflación. Cuando Estados Unidos cierra ese estrecho, por supuesto hace más compleja la situación militar y económica y, sobre todo, financiera de Irán.

Si uno despeja el personaje Trump o el personaje Netanyahu, si uno se olvida de ciertas actitudes que son imperiales, ataques a la prensa y demás por parte de Trump y se remite a los hechos, yo creo que esta guerra no solamente no la perdió Estados Unidos: puede haber cambios muy significativos en el equilibrio de poder del Medio Oriente.

El hecho de que el Líbano esté negociando con Israel no tiene precedentes. Arabia Saudita tiene planes de integración comercial para la región con los mismos los países de los Emiratos que, realmente, si se llegan a llevar a cabo, transforman geopolíticamente la región. Me parece que tenemos que ser menos ideológicos y no tenemos que dejarnos llevar por los sentimientos que yo los comprendo, y entender que a veces personajes que no nos gustan pueden hacer cosas positivas para el equilibrio global.