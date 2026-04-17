Trump afirma que Irán suspenderá su programa nuclear indefinidamente

El presidente Donald Trump dijo que Irán acordó suspender su programa nuclear de forma indefinida, y que no recibirá fondos congelados de Estados Unidos.

Trump afirmó el viernes en una entrevista telefónica que el acuerdo para poner fin a la guerra —iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán a fines de febrero— está prácticamente cerrado. Agregó que las conversaciones para un pacto duradero “probablemente” se llevarán a cabo este fin de semana.

“La mayoría de los puntos principales ya están definidos. Será bastante rápido”, aseguró Trump.

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Irán aún no se ha pronunciado sobre ningún acuerdo más allá de la apertura del estrecho de Ormuz, ni sobre las afirmaciones realizadas por Trump el jueves de que Teherán había ofrecido concesiones, incluso sobre el tema clave de su programa nuclear.

Los precios del petróleo, los combustibles y el gas natural se desplomaron ante la expectativa de que los últimos acontecimientos permitan que más suministros energéticos vuelvan a transitar con seguridad por el estrecho.

El Brent cayó más de 10% para cotizar por debajo de US$89 por barril hacia las 12:41 p.m. en Nueva York y borró la mayor parte de sus ganancias desde el inicio de la guerra. Los precios del diésel en Europa y Estados Unidos lideraron las caídas dentro del complejo energético.

Trump señaló que aún no ha decidido quién liderará la delegación estadounidense en las conversaciones con funcionarios iraníes para firmar un acuerdo. Consultado sobre si viajaría a Pakistán, que albergó la última ronda de negociaciones, el presidente respondió: “Puede ser”.

JD Vance encabezó las conversaciones con funcionarios iraníes el fin de semana pasado, y Trump dijo que estaba considerando enviar al vicepresidente junto con su yerno, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff son candidatos para participar en nuevas conversaciones.

El presidente negó que la moratoria sobre el programa nuclear iraní expirara después de 20 años. Consultado sobre si el programa se detendría por completo, Trump respondió: “Sin años, es ilimitado”.

Aunque los detalles de cualquier acuerdo siguen siendo poco claros y no confirmados, los elementos en discusión guardan similitudes con el pacto del que Trump retiró unilateralmente a EE.UU. en 2018.

En ese momento, Trump calificó al acuerdo nuclear de 2013 como el “peor acuerdo de la historia”, ya que otorgaba alivio de sanciones a cambio de que Irán aceptara límites al enriquecimiento de uranio.

Una de las propuestas en discusión es que EE.UU. libere US$20.000 millones en fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán entregue sus reservas de uranio enriquecido, según informó Axios citando fuentes.

Trump rechazó esa idea en la entrevista telefónica y reiteró “no” cuando se le preguntó si liberaría esos US$20.000 millones, o cualquier fondo iraní.

La situación en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro energético global, seguía siendo incierta el viernes. Irán había dicho previamente que lo abriría durante el alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano.

Trump celebró esa decisión, pero indicó que el bloqueo naval estadounidense sobre buques que transitan hacia y desde puertos iraníes seguirá vigente hasta que se alcance un acuerdo más amplio “al 100%”.

Irán advirtió, a través de la agencia semioficial Fars, que volverá a cerrar el estrecho si el bloqueo se mantiene. El paso de los buques debe coordinarse con fuerzas iraníes, añadió Tasnim.

Muchos operadores y analistas siguen escépticos sobre una rápida normalización del flujo, dado que el bloqueo estadounidense continúa y Teherán aún no confirma si el estrecho estará abierto a todo el tráfico más allá de la tregua.

Antes de la guerra, alrededor de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo transitaba por esta vía. Su cierre efectivo durante el conflicto agravó la crisis energética global y elevó los temores de desaceleración e inflación.

EE.UU. impuso un bloqueo el lunes, mientras que Irán insiste en mantener el control del estrecho a largo plazo y trabaja en legislación para cobrar peajes.

Trump ha reiterado que la guerra está cerca de terminar, pero los avances del viernes, junto con la tregua entre Israel y Líbano, han elevado las expectativas de una resolución en los mercados globales.

El presidente buscó diferenciar ambos procesos y dijo que el alto al fuego en Líbano es “un acuerdo totalmente separado” y “no está vinculado” al pacto con Irán. Aun así, la campaña militar de Israel contra Hezbolá había sido un obstáculo clave para un acuerdo más amplio. El alto al fuego se mantenía el viernes.

Aunque la tregua no mencionó a Hezbolá, el grupo dejó de lanzar cohetes hacia Israel durante la noche.

Trump dijo que funcionarios estadounidenses trabajarán con ambas partes para asegurar un acuerdo duradero.

“Vamos a llevarnos bien con todos, esperamos, y vamos a arreglar Líbano”, afirmó. “No vamos a bombardear Líbano ni permitir que nadie lo haga”.

Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el viernes que Israel “aún no ha terminado el trabajo” contra Hezbolá. El objetivo es desmantelar al grupo y “esto no se logrará mañana”.

El ejército israelí ha ocupado amplias zonas del sur del Líbano durante la campaña, que según autoridades locales ha dejado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados.

Trump dijo el jueves que planea recibir en la Casa Blanca a Netanyahu y al presidente libanés, Joseph Aoun, en las próximas semanas.