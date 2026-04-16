Kast presenta un ambicioso proyecto de ley económico en Chile

El presidente de Chile, José Antonio Kast, detalló el miércoles por la noche la legislación que constituye la base de sus políticas económicas, antes de lo que probablemente será un largo debate y votación en el dividido Congreso del país.

La propuesta, que será enviada al Congreso en los próximos días, incluye un estatuto de inversión que garantiza tasas tributarias, una reducción gradual de los gravámenes pagados por empresas medianas y grandes, un subsidio al empleo formal y una ampliación de un fondo de reconstrucción de emergencia tras los incendios forestales en el centro-sur del país. El proyecto contempla más de 40 medidas, dijo Kast.

Muro de seguridad y austeridad, las primeras medidas de Kast

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“Vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene. Vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión”, dijo Kast en su primer discurso televisado a nivel nacional desde que asumió el cargo el 11 de marzo. “Chile tiene que volver a crecer con fuerza y generar empleos.

El gobierno de Chile impulsa esta legislación emblemática en un momento de alta presión para Kast, apenas un mes después de asumir prometiendo impulsar el crecimiento económico, reducir el déficit y combatir problemas sociales como la delincuencia. La popularidad del presidente cayó tras respaldar el mayor aumento de los precios de los combustibles desde al menos 1980, impulsado por la guerra en Medio Oriente. Ese descenso deja al exdiputado más expuesto mientras las autoridades avanzan con su agenda.

Aunque los aliados del presidente presiden ambas cámaras, la coalición gobernante no cuenta con mayorías claras ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, lo que implica que probablemente serán necesarias negociaciones delicadas y concesiones para aprobar las reformas.

“Le pido al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras”, dijo Kast. “En esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición. Compite Chile contra el estancamiento”.

Cae la imagen de Kast

Los comentarios de Kast se produjeron después de que una encuesta de Criteria publicada el domingo mostrara que cuenta con el respaldo del 36% de los encuestados, frente al 50% de tres semanas antes. El mismo sondeo, realizado entre el 8 y 9 de abril, reveló que solo el 28% considera que se deben reducir los impuestos a grandes corporaciones para lograr un mayor crecimiento económico.

Mientras se transmitía el discurso de Kast, residentes en algunas zonas de Santiago podían ser escuchados golpeando ollas y sartenes en señal de protesta.

“Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen”, dijo Kast. “Y quienes hoy dicen que primero hay que recaudar y después crecer llevan doce años demostrando que esa secuencia no funciona”.

Anteriormente, la administración de su predecesor de izquierda, Gabriel Boric, sufrió un duro golpe al inicio de su mandato cuando los legisladores rechazaron una amplia reforma tributaria que buscaba recaudar fondos para aumentar el gasto social.