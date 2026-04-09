La Argentina supera a Chile y es el segundo exportador mundial de litio

La Argentina consolidó un cambio de paradigma en su matriz productiva durante este primer trimestre de 2026. Con la entrada en fase operativa de tres nuevos megaproyectos en la región de la Puna, el país logró desplazar a Chile del segundo puesto en el ranking mundial de exportadores de carbonato de litio. Este avance no solo responde a la disponibilidad del recurso natural, sino a la ejecución de inversiones directas provenientes de Australia y China que se materializaron tras años de desarrollo de infraestructura en el Norte Grande.

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Los datos de la Secretaría de Minería y los reportes de comercio exterior confirman que el volumen proyectado para el cierre de este período sitúa a la Argentina solo por detrás de Australia. La demanda global de baterías, impulsada por la expansión masiva de la infraestructura de Inteligencia Artificial y la transición hacia el transporte eléctrico, alcanzó máximos históricos. Este contexto permitió que el flujo de divisas proveniente del sector minero se transformara en uno de los pilares para el sostenimiento de las reservas internacionales del Banco Central.

El ingreso de capitales extranjeros estuvo traccionado por firmas de envergadura global como Río Tinto y Ganfeng Lithium. Según el reporte anual de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la capacidad instalada de producción registró un incremento del 45% respecto al año anterior. "La escala de las operaciones actuales en el Triángulo del Litio refleja una madurez del mercado local que no habíamos visto en la última década", señaló un informe técnico de Bloomberg sobre la competitividad de los salares argentinos frente a los depósitos de roca en otras regiones.

El impacto de la inversión externa en las reservas del Banco Central

El marco normativo vigente fue determinante para captar el interés de los inversores en un momento de volatilidad en los precios de los commodities. A diferencia de lo que ocurrió en años previos, la estabilidad en las reglas de juego permitió que las empresas australianas y chinas desembolsaran los fondos necesarios para completar las plantas de procesamiento químico en Salta, Jujuy y Catamarca. Esto permitió pasar de la exportación de salmuera cruda a productos con mayor valor agregado, incrementando el precio por tonelada exportada.

La liquidación de divisas del complejo litífero empezó a mostrar un comportamiento menos estacional que el de la cosecha gruesa. Fuentes del sistema financiero internacional destacan que la regularidad de los embarques de litio hacia Asia y Europa ofrece una previsibilidad mayor para la política monetaria argentina. El Wall Street Journal reportó recientemente que el país se convirtió en el destino más eficiente para la inversión en litio de baja profundidad debido a los costos operativos competitivos registrados en 2025 y principios de 2026.

Este fenómeno no se limitó exclusivamente a la extracción de mineral en los yacimientos. La actividad minera traccionó la creación de una red de proveedores locales de alta tecnología en las provincias del Noroeste Argentino (NOA). Empresas de servicios de ingeniería, monitoreo satelital de cuencas y soluciones químicas especializadas comenzaron a exportar sus propios servicios a otros mercados mineros de la región, diversificando la economía regional más allá de la dependencia directa de la explotación de los suelos.

Geopolítica y tecnología: la demanda de baterías para la IA

La competencia global por el control de la cadena de suministros de energía limpia ubicó a la Argentina en el centro del eje geopolítico. Financial Times detalló que la aceleración en la construcción de centros de datos para IA aumentó la necesidad de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala. Estos sistemas dependen fundamentalmente de celdas de iones de litio, lo que garantizó contratos de compra a largo plazo para los proyectos que entraron en producción este año en territorio nacional.

"Vemos a la Argentina como un socio estratégico esencial para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro de baterías fuera de las limitaciones logísticas tradicionales", afirmó un representante de Río Tinto en declaraciones recogidas por Reuters durante la inauguración de las nuevas plantas. La integración de los proveedores locales en este esquema permitió que el país no solo exportara materia prima, sino que también participara en procesos de purificación química bajo estándares ambientales internacionales exigidos por los mercados europeos.

Las estadísticas del Banco Mundial indican que el sector minero argentino es el que mayor crecimiento porcentual interanual mostró en toda América Latina durante el primer trimestre. La convergencia entre la disponibilidad geológica y un entorno de alta demanda tecnológica posicionó al país en una situación de ventaja competitiva. El flujo de exportaciones actual asegura un superávit comercial en el rubro energético y minero que no se registraba en las estadísticas oficiales desde el inicio del boom de los recursos no convencionales.

FN/LM