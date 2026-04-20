La embajada de China en Argentina cuestionó al embajador estadounidense, Peter Lamelas, luego de que volviera a sugerir que el país debería "preocuparse" por ciertos aspectos de su relación con el gigante asiático, como la cooperación en infraestructura crítica, entre otras áreas consideradas una línea roja para Washington en plena competencia global con el gigante asiático.

"Sus comentarios ignoran la realidad y están plagados de prejuicios ideológicos que ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría", sostuvo la representación diplomática de Xi Jinping en un comunicado en el que también destaca, curiosamente, la sintonía con el presidente estadounidense Donald Trump.

Los dichos del enviado de Trump para cristalizar la buena relación con Javier Milei ocurrieron en el marco de su gira por el noroeste argentino. Salta fue uno de los destinos elegidos por Lamelas para cumplir con la promesa que había realizado durante su presentación ante el Senado estadounidense en julio de 2025: tratar directamente con los jefes provinciales argentinos para "vigilar" los acuerdos subnacionales con "potencias adversarias" a los intereses estadounidenses, —con énfasis en China. Una expresión que provocó indignación en el arco político local y la delegación china.

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En oportunidad, Ocurrió luego que reiterara que Argentina debería "preocuparse" por sus vínculos con su segundo socio comercial en lo relacionado a "seguridad, comunicaciones e infraestructura clave", según los lineamientos de la doctrina de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos.

"Es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente. Estados Unidos estaba durmiendo y se despertó ahora: por Milei, por el presidente Trump, por Marco Rubio. Estamos prestando atención a Latinoamérica. Los chinos son competencia y tienen otros intereses, otros valores. Tenemos que estar preocupados por eso", dijo Peter Lamelas en una entrevista con el diario El Tribuno.

Como es habitual, el gobierno chino no perdió de vista la retórica anti-china que reiteró el empresario farmacéutico de origen cubano, uno de los principales aportantes a la campaña electoral de Trump a nivel individual, quien había afirmado a mediados de 2025 que Beijing tenía una "influencia maligna" en la región.

La Embajada de China en Argentina publicó un comunicado en rechazo a los dichos del embajador estadounidense Peter Lamelas.

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En tanto, gobierno de Xi Jinping volvió a cuestionar a Lamelas, a quien tildó de promover una lógica de "suma cero" en la región al estilo la competencia bipolar entre el liberalismo y el comunismo durante la Guerra Fría, en una clara referencia a la renovada "Doctrina Donroe", en relación al corolario Trump a la Doctrina Monroe del siglo pasado que rechazaba la presencia de otras potencias en América Latina.

En esa línea, China marcó una "doble vara hipócrita" reflejada por los dichos de Lamelas en Salta, una provincia donde abundan recursos clave en la competencia global (litio, cobre y tierras raras), donde se reunió con empresarios locales y el arco político local, incluido el gobernador Gustavo Sáenz, al ritmo de la canción popularizada por Frank Sinatra, "New York, New York".

Según el comunicado del gobierno de Xi, el presidente de Estados Unidos dejó claro que "su relación con China es la más importante del mundo", con la presencia de 73.000 empresas estadounidenses radicadas en China, y que está dispuesto a profundizar esa relación. Mientras que, en paralelo, "algunos sectores estadounidenses" —entre ellos el actual embajador en Argentina— aplican una lógica confrontativa del siglo pasado que "incita a la confrontación entre bloques y a la división en esferas de influencia".

"Estados Unidos no puede aplicar su política de "América Primero" y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China", reza el comunicado.

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La respuesta china se inscribe en una dinámica más amplia de tensión internacional, atravesada por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, el impacto del cierre del estrecho de Ormuz y la disputa por el control de rutas estratégicas. En ese contexto, Beijing evitó involucrarse directamente en el conflicto pero respaldó a Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando vetó —junto con Moscú— una iniciativa impulsada por países del Golfo aliados de Washington, en medio de la crisis energética global.

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En medio de la presión por los coletazos de la guerra en Medio Oriente, Trump se acercó a Xi y preparó una nueva instancia de diálogo directo en su próxima reunión que podría tener un carácter "especial y, posiblemente, histórico", según manifestó en su red Truth Social. El encuentro, previsto para el 14 y 15 de mayo, será en Beijing, lo que representa todo un gesto para la diplomacia china.

Según expresó el propio Trump, el líder chino se mostró "muy contento” con la reapertura del estrecho de Ormuz", un corredor clave para el comercio energético global, y para la supervivencia de las monarquías del Golfo. El encuentro, que había sido postergado tras el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, aparece ahora como un canal central en medio de la competencia estratégica entre ambas potencias y de un escenario internacional que deja entrever cada vez más su nivel de fragmentación y creciente multipolaridad.

Xi Jinping y Donald Trump. Los mandatarios chino y estadounidense se reunirán en Beijing a mediados de mayo.

El comunicado de la embajada de China

El escenario internacional, en tanto, no escapó a la respuesta que dio la embajada de China en Argentina a los dichos del representante estadounidense en Argentina, un socio clave para su Iniciativa de la Franja y la Ruta. "El vínculo entre China y América Latina y el Caribe es una cooperación Sur-Sur, que está basada en el apoyo mutuo sin cálculos geopolíticos", sostiene el comunicado.

"En sus relaciones con Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, China siempre ha defendido los principios de igualdad y beneficio mutuo, y nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros. Esta cooperación provoca una sustancial mejora en los intereses fundamentales de todas las partes, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo".

"Aconsejamos a las personas interesadas que reconozcan la corriente principal del mundo actual en lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la "amenaza china", sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe", concluye el comunicado.

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Entre Buenos Aires y el norte argentino: la gira de Peter Lamelas

Como parte de su estrategia de presencia territorial, Peter Lamelas mantuvo reuniones con gobernadores, funcionarios de seguridad, empresarios y representantes del sector minero, "una de las industrias más dinámicas de la región y un área de creciente interés estratégico tanto para Argentina como para los Estados Unidos".

La gira del diplomático, que incluyó su participación en el evento Freedom 250 Roadshow en Salta y Jujuy, se inscribe en una línea de acción que ya había explicitado en el plano económico. Días antes, durante su exposición en el evento anual de AmCham Argentina el pasado 14 de abril, el embajador expresó un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei y llamó a las empresas estadounidenses a invertir en el país: "El momento de actuar es ahora y ahora la decisión es de ustedes. Inviertan en Argentina ahora".

En ese marco, resaltó que su designación respondió a una "misión muy clara": "Trabajar con el gobierno del presidente Milei y con el sector privado para asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con los Estados Unidos como su socio preferido". También subrayó que el país atraviesa "el momento más dinámico de la relación" bilateral, impulsado por un alineamiento entre Donald Trump y Milei basado en "libertad económica, menos regulaciones y un sector privado fuerte".

CD/fl