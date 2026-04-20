Japón: un sismo de 7,5 levantó alertas por tsunamis con olas de hasta 80 centímetros

Japón fue golpeado este lunes por un fuerte terremoto de 7,5 que desató una alerta de tsunami con olas de unos 80 centímetros en la región, donde se produjo una evacuación total. El gobierno japonés desplegó un operativo de gestión de crisis para actuar ante la catástrofe natural. No se conocieron cifras de heridos o víctimas fatales.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA por sus siglas en ingles) indicó que la región sufrió un sismo de una magnitud preliminar de 7,5 en la costa de Sanriku, al norte del país, a una profundidad de unos 10 kilómetros bajo la superficie del mar, el cual ocurrió alrededor de las 16:50 (hora local).

"La probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales", advirtió en medio de la situación la Agencia Meteorológica local, la cual informó sobre la detección de un tsunami de unos 80 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, junto a otro de 40 centímetros en otro puerto de la prefectura.

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En medio del despliegue de gestión de crisis, la JMA indicó: "Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia".

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La intensidad del temblor fue de una magnitud tal que logró sacudir edificios en Tokio, ciudad situada a cientos de kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el sismo. En imágenes difundidas en redes sociales también se vieron imágenes de las olas provocadas por el terremoto

Ante este escenario, el gobierno activó un equipo de gestión de crisis y el organismo local advirtió que un tsunami de hasta tres metros podría golpear la zona durante las próximas horas. Se lanzaron alertas de tsunamis en Iwate y Aomori, al norte del país, y en el sureste de Hokkaido, así como también se emitió una alerta más leve para las costas de Miyagi y Fukushima, al sur .

Otro sismo de magnitud 7,5 dejó decenas de heridos en diciembre pasado, considerando que Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, dado que la región se encuentra ubicada sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico.

AS.