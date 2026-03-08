El terremoto de magnitud 6,1 sacudió la ciudad de Osaka y sus alrededores, en el oeste de Japón, durante la mañana de este lunes, provocando al menos tres víctimas fatales y más de 300 heridos, además de importantes interrupciones en el transporte y las actividades cotidianas. El movimiento telúrico se registró a las 7:58 de la mañana (hora local) y tuvo su hipocentro a 13 kilómetros de profundidad en el norte de la prefectura de Osaka, según informó la Japan Meteorological Agency (JMA), organismo encargado del monitoreo sísmico en el país.

Según el sistema japonés de medición sísmica, el temblor alcanzó una intensidad de “6 bajo” en la escala japonesa de siete niveles, que evalúa el grado de sacudida en la superficie y el impacto en estructuras y personas. Además, es la primera vez que se registra una intensidad de este nivel desde que comenzaron los registros modernos en 1923.

A la vez, el sismo se sintió con fuerza también en las prefecturas vecinas de Kyoto, Hyogo, Shiga y Nara.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Varias líneas ferroviarias y servicios de tren de alta velocidad suspendieron temporalmente sus operaciones para realizar inspecciones de seguridad, mientras miles de pasajeros quedaron varados en estaciones.

Personal de seguridad inspecciona las grietas en el asfalto tras el sismo de 6,1 grados en el norte de Osaka

Entre las víctimas fatales se encuentra Rina Miyake, una niña de 9 años, quien murió en la ciudad de Takatsuki. La menor se dirigía a la escuela primaria Shouei cuando un muro de concreto del establecimiento colapsó y la aplastó. Investigaciones preliminares indicaron que la estructura no cumplía con los estándares de seguridad antisísmica vigentes.

“Siento una responsabilidad terrible porque esto ocurrió dentro de las instalaciones escolares”, declaró el alcalde de Takatsuki, Takeshi Hamada, al anunciar la apertura de una investigación para determinar responsabilidades.

A la par, las otras dos víctimas fueron hombres de avanzada edad. Un hombre de 80 años murió en el distrito de Higashiyodogawa, en la ciudad de Osaka, tras caerle encima una pared de concreto durante el temblor. En la ciudad de Ibaraki, otro hombre de 85 años falleció luego de quedar atrapado bajo una estantería de libros dentro de su vivienda.

Tanto, las autoridades sanitarias informaron que más de 300 personas resultaron heridas, la mayoría con fracturas, golpes y contusiones leves provocadas por la caída de muebles, vidrios y otros objetos dentro de hogares y oficinas.

Impacto en la infraestructura y servicios básicos

El sismo provocó la interrupción inmediata de los servicios de transporte ferroviario en toda la región de Kansai. West Japan Railway suspendió todas las operaciones de los trenes bala Shinkansen entre las estaciones de Shin-Osaka y Okayama por razones de seguridad. Miles de pasajeros quedaron varados en los vagones o en las terminales. El servicio se retomó de forma parcial seis horas después, tras inspeccionar las vías para descartar daños estructurales o grietas.

Sumado a eso, empresas de servicios públicos reportaron cortes significativos en el suministro de energía y gas. Kansai Electric Power informó que unos 170.000 hogares en Osaka y la vecina prefectura de Hyogo sufrieron cortes de luz momentáneos. Por su parte, Osaka Gas suspendió el suministro a unas 108.000 viviendas en las ciudades de Takatsuki, Ibaraki, Suita y Settsu para prevenir posibles explosiones ante la detección de fugas en la red secundaria de tuberías.

Así también, el sector industrial sintió el impacto del temblor. Grandes corporaciones como Panasonic y Daikin Industries detuvieron la producción en sus plantas de la zona para evaluar el estado de la maquinaria y la integridad de los edificios.

Honda Motor suspendió temporalmente las operaciones en su planta de Suzuka, en la prefectura de Mie, mientras que Mitsubishi Motors realizó cierres preventivos en su fábrica de Kioto.

Pasajeros aguardan la reanudación del servicio en la estación de Shin-Osaka

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón comunicó que no se detectaron irregularidades en las plantas nucleares de la región. Las centrales de Takahama, Ohi y Mihama, ubicadas en la prefectura de Fukui, continuaron operando normalmente. Los sensores de monitoreo de radiación no mostraron variaciones en sus niveles tras el movimiento telúrico, lo que llevó tranquilidad a la población tras el antecedente del desastre de Fukushima en el año 2011.

Antecedentes sísmicos en la región de Kansai

Este evento recordó a la población el devastador terremoto de Hanshin que golpeó la ciudad de Kobe en 1995. Aquel sismo, de magnitud 7,3, causó la muerte de más de 6.000 personas y destruyó gran parte de la infraestructura portuaria.

Si bien el evento de hoy fue de menor intensidad, los especialistas advirtieron que la ubicación del epicentro en una zona densamente poblada aumenta la vulnerabilidad de las estructuras antiguas que aún no fueron reforzadas. El profesor Naoshi Hirata, del Instituto de Investigación de Terremotos de la Universidad de Tokio, explicó a la agencia Kyodo que este sismo ocurrió en una red de fallas activas que atraviesan la región: "Es probable que se produzcan réplicas de una intensidad similar durante la próxima semana", advirtió el académico.

Así, bomberos de Osaka trabajaron en la extinción de varios incendios aislados y respondieron a llamados por personas atrapadas en ascensores. El Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo desplegó equipos técnicos para revisar puentes y autopistas. En el aeropuerto de Kansai, los vuelos se reanudaron tras una breve inspección de las pistas que confirmó que no había daños que pusieran en riesgo las operaciones.

El gobierno nacional estableció una oficina de enlace de emergencia en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro. Shinzo Abe declaró ante los medios que la prioridad absoluta es el rescate de sobrevivientes y la provisión de información precisa a la ciudadanía. Se habilitaron refugios temporales en gimnasios y centros comunitarios.

MV