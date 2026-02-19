Sismo en Mar del Plata: se registró un temblor de 4,9 puntos

Ciudadanos y turistas se despertaron hoy en Mar del Plata con un temblor que el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) identificó como un sismo de 4,9 puntos. Fue a las 8.15 de este jueves, con una profundidad de 9 kilómetros. El epicentro fue 151 kilómetros al sur de Mar del Plata; a 160 kilómetros al sudeste de Necochea; y a 282 kilómetros al sudeste de Tandil, en el océano Atlántico.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que la intensidad fue nivel débil. Según describieron, el movimiento pudo percibirse de forma sutil en el interior de los edificios. "Puede no reconocerse como un sismo", dijeron. "Los objetos colgados oscilan levemente. Vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar”.

Muchos vecinos de Mar del Plata registraron una vibración o temblor en los pisos, las paredes y ventanas, sobre todo en zonas con amplia densidad de edificios altos. Durante un rato reinó la incertidumbre, ya que no había reportes oficiales de qué había sucedido y los mensajes volaban entre marplatenses inquietos. En algunas oficinas decidieron evacuar preventivamente los espacios de trabajo, particularmente en los edificios más altos.

Desde el SEGEMAR catalogaron el sismo con el color rojo ya que tuvo que ser revisado por un sismólogo, pero no se registraron víctimas, heridos ni daños materiales. Tampoco hay alerta de tsunami.

Según el sitio especializado Volcano Discovery, hubo un “sismo moderado” de magnitud 4,6 211 kilómetros al sudeste de Mar del Plata, en el Atlántico Sur. Según ese informe, el movimiento se habría producido a una profundidad de 21 kilómetros, y esto habría amplificado sus efectos. “La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte que un terremoto más profundo de magnitud similar”, señala el reporte.

En Mar del Plata recuerdan que hace cinco años, el 18 de enero de 2021, los habitantes de los pisos más altos de los edificios sintieron movimientos correspondientes a réplicas del terremoto que en aquel momento estaba sucediendo en San Juan.

