Sismo de 6,5 sacude Ciudad de México y deja al menos una víctima

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió edificios en la Ciudad de México el viernes 2 por la mañana, lo que provocó que los residentes abandonaran sus casas y causó la muerte de al menos una persona, aunque no se han reportado daños mayores.

México es uno de los países más sísmicos del mundo, donde terremotos anteriores han cobrado cientos o incluso miles de vidas, incluidos un par de terremotos especialmente mortales tan recientes como el de 2017.

Un hombre de 67 años murió en la capital tras caer por las escaleras mientras intentaba evacuar su edificio, informó el medio local Milenio.

El epicentro del sismo se localizó más al sur, en el estado de Guerrero, en la ciudad costera de San Marcos, a unos 400 kilómetros de la capital.

La alerta sísmica del gobierno se activó a las 7:58 a.m. en las calles y en los teléfonos móviles, lo que permitió a los ciudadanos evacuar sus residencias segundos antes de que el temblor llegara a la densamente poblada Ciudad de México. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum suspendió por unos minutos su conferencia de prensa diaria para abandonar la sala donde cada mañana se dirige a los medios desde el Palacio Nacional.

Los servicios nacionales de emergencia informaron de daños menores en Guerrero, Ciudad de México y otros estados. Hasta ahora se han registrado más de 150 réplicas, la mayor de ellas con una magnitud de 4,5, según informó la agencia en un comunicado.

