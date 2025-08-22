Un terremoto de magnitud 7,5 estremeció el estrecho del pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 estremeció el estrecho del pasaje de Drake, ubicado entre el extremo sur de Sudamérica y la Antártida. El estrecho marítimo separa el Cabo de Hornos, reconocido mundialmente por sus condiciones de navegación sumamente complejas debido a la vehemencia de sus corrientes y vientos intensos. Dicha área, se caracteriza por su aguda actividad sísmica producto de la interacción de las placas tectónicas en la región.

El Centro Sismológico de Chile señaló que, aunque se trató de un sismo de “mediana intensidad”, su ubicación en pleno océano y a las cercanías costeras, justificaron la activación de todos los protocolos de emergencia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el temblor de grandes proporciones se produjo a las 23:16 hora local, frente a las costas de Chile y Argentina, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. El movimiento telúrico fue detectado en múltiples estaciones científicas y bases de investigación de la península antártica, así como en puntos de la Región de Magallanes.

Terremoto de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake

El volumen del terremoto llevó al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada chilena a declarar inmediatamente un “estado de precaución por riesgo de tsunami”.

El punto geográfico donde tuvo lugar el sismo incluye a ciudades como Punta Arenas, la zona patagónica de Puerto Natales y Puerto Williams. Así como también a los territorios insulares y la presencia del país trasandino en la Antártida.

Debido a ello, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres solicitó “abandonar las zonas de playa en el territorio antártico chileno” y activó el Sistema de mensajería Alerta de Emergencias (SAE) para reforzar las alarmas.

El epicentro del terremoto se localizó a aproximadamente 710 kilómetro al sur de Ushuaia

El epicentro del terrremoto se localizó aproximadamente a 710 kilómetros al sur de Ushuaia, en Argentina, y a 258 kilómetros de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, situada en la isla Rey Jorge, en la Antártida chilena.

Afortunadamente, no se han reportado daños materiales ni víctimas en la región y la alerta de tsunami fue cancelada horas después tras descartarse la generación de olas de gran tamaño.

Terremoto en el Pasaje de Drake

Réplicas y riesgo sísmico en la zona

Los especialistas advirtieron que es probable la ocurrencia de réplicas en las próximas horas y días, algunas de las cuales “podrían alcanzar magnitudes considerables”.

Según el USGS, las réplicas suelen responder a “reajustes en la falla que provocó el terremoto principal” y, en ocasiones, pueden sentirse a cientos de kilómetros del epicentro.

