El temporal dejó calles anegadas en AMBA y hay miles de usuarios sin luz

Más de 16 usuarios se encuentran sin luz, mientras que hay calles anegadas debido a las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este miércoles en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que complican la circulación en diferentes puntos.

La avenida Hipólito Yrigoyen en la localidad bonaerense de Avellaneda es una de las más perjudicadas por la lluvia, mientras que una situación similar ocurre en Dock Sud y en los barrios porteños de Belgrano y Palermo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

A raíz del temporal, unos 2.576 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, mientras que hay 14.482 usuarios de Edesur que no tienen servicio eléctrico.

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