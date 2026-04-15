Temporal en Coronel Suárez: calles tapadas, casas inundadas y personas atrapadas en vehículos

La localidad de Coronel Suárez, al sur de la provincia de Buenos Aires, se vio afectada este martes por la noche por un fuerte temporal que provocó una inundación en la ciudad luego de que en menos de media hora cayeron 100 milímetros de agua.

El temporal comenzó alrededor de las 19hs de este martes 14 de abril y dejó acumulado 90 milímetros de lluvia en pocos minutos -número que luego se superó-, lo que derivó en varias inundaciones en distintas calles y requirió intervención de servicios de emergencia de la ciudad bonaerense.

La lluvia torrencial se presentó en un marco donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había activado una alerta amarilla por tormentas y ráfagas de viento para el centro y oeste del territorio bonaerense. Tras lo sucedido, no tardaron en viralizarse en redes sociales las fotos y videos del fuerte temporal.

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Como consecuencia de la lluvia y la caída de niveles considerables de agua en poco tiempo, automóviles estacionados quedaron tapados, se imposibilitó la libre circulación y varias personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos, por lo que se desplegó un amplio operativo de los Bomberos Voluntarios de la zona, según el medio Radio Suárez.

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La tormenta, caracterizada por su fugacidad, provocó una inundación dado que la cantidad de agua tapó los principales desagües y, en paralelo, se generó una interrupción del suministro de energía eléctrica, según detallaron las autoridades locales.

El temporal también afectó a los domicilios particulares, ya que el agua en poco tiempo comenzó a ingresar en las viviendas, filtrándose por las estructuras y provocando la desesperación de los vecinos. Afortunadamente, el desastre no provocó víctimas fatales.

Crédito: La Nueva Radio Suárez

Tras el diluvio, el SMN emitió un alerta amarilla para Coronel Suárez durante la medianoche, advirtiendo que, en base a nuevas previsiones, las tormentas y fuertes lluvias podían continuar hasta el mediodía del miércoles inclusive.

El ente meteorológico también indicó que las lluvias en la provincia de Buenos Aires regresarían el viernes y se prolongarían hasta la noche del sábado. Al mismo tiempo, en ciudades del centro, oeste y sur del territorio bonaerense aún rige la alerta amarilla hasta el mediodía del miércoles.

En concreto, la alerta amarilla por tormentas permanece vigente para varias localidades bonaerenses como Guaminí, Olavarría, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, General Villegas, Junín, Rojas, San Antonio de Areco, Zárate, entre otras zonas.

Desde el organismo se indicó que podrían registrarse lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo, acompañadas de persistentes y abundantes precipitaciones, motivo por el que se instó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones.

"Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada", detalló el ente meteorológico.

AS.