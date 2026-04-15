El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles un escenario dominado por la humedad y las precipitaciones. En la Capital Federal, la temperatura máxima alcanzará los 21°C, mientras que la mínima se ubicará en los 19°C. Las lluvias moderadas y lloviznas persistirán durante gran parte del día, acompañadas por vientos del sector sudeste que aportarán una sensación de frescura e inestabilidad constante.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 15 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá mayormente nublado y la humedad promedio rozará el 89%, alcanzando picos del 93% durante la mañana. Se esperan lluvias moderadas con un acumulado estimado de 9 mm antes del mediodía y lloviznas dispersas hacia la tarde. Los vientos soplarán desde el este y rotarán al sudeste con ráfagas moderadas de hasta 24 km/h hacia el final del día, lo que mantendrá la atmósfera pesada y húmeda.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: lunes con nubes y ambiente templado, pero sin lluvias a la vista hasta el martes

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Para el Gran Buenos Aires, las condiciones serán similares, aunque con una ligera amplitud térmica en las zonas más alejadas del río. En distritos del sur y oeste del conurbano, se registrarán lloviznas de aproximadamente 4 mm durante la tarde. La visibilidad podrá verse reducida por bancos de niebla en áreas suburbanas durante las primeras horas, por lo que se recomienda precaución extrema al conducir por autopistas y accesos a la Capital.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene bajo vigilancia la provincia de Misiones, donde rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas. En la ciudad de Posadas y alrededores, se esperan fenómenos que incluirán una abundante caída de agua en cortos períodos y actividad eléctrica, con temperaturas que oscilarán entre los 22°C y los 25°C. El riesgo de incendios en dicha región se mantendrá bajo debido a la humedad reinante.

Por otro lado, en la región patagónica, especialmente en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, el pronóstico indica vientos intensos del sector oeste. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h en zonas de meseta, lo que motivará el mantenimiento de alertas por vientos fuertes. Hacia el norte del país, en provincias como Formosa y Chaco, el clima continuará templado a cálido, con nubosidad variable pero sin avisos de alertas vigentes por el momento.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, la tendencia muestra la persistencia de una masa de aire húmeda sobre el centro del país. El jueves 16 de abril, la rotación del viento al sector noreste favorecerá un ligero ascenso térmico, con una máxima que rondará los 23°C y nubosidad variable. Si bien las probabilidades de lluvia disminuirán respecto a hoy, la inestabilidad no desaparecerá por completo hasta el arribo de un nuevo frente hacia el fin de semana.

Clima en Mar del Plata: martes agradable y soleado con un marcado ascenso de la temperatura

Hacia el viernes y sábado, se consolidará el buen tiempo con cielos más despejados. Los vientos del norte traerán tardes agradables y un ambiente más seco, ideal para el esparcimiento. No obstante, los modelos meteorológicos sugieren que la humedad retornará rápidamente para el domingo, manteniendo las mañanas frescas y las tardes templadas típicas del otoño porteño.