El Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 21°C al mediodía, con una sensación térmica que trepó a los 24°C por la humedad persistente. Durante la mañana el sol asomó entre nubes, pero la cobertura nubosa aumentó. Para lo que resta de la tarde, la tendencia indica una atmósfera estable, aunque el cielo continuará mayormente gris en toda la región metropolitana.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: lunes con cielo nublado y ambiente templado, sin riesgo de lluvias

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 13 de abril

Para la tarde y el regreso a casa, la nubosidad persistirá, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá muy baja, apenas en un 10%. El viento soplará desde el sector este a una velocidad moderada, lo que aportará aire húmedo. La temperatura máxima tocará los 22°C, consolidando un ambiente templado y agradable para quienes circulen por la vía pública.

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Durante la noche, el cielo estará completamente nublado y el termómetro descenderá gradualmente hasta alcanzar los 17°C hacia el cierre del día. No se previeron lluvias significativas para este lunes, por lo que podrás moverte sin paraguas. Sin embargo, el ingreso de humedad preparará el terreno para un desmejoramiento que llegará recién en las últimas horas de la jornada de mañana.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El SMN emitió Avisos a Corto Plazo por tormentas fuertes con actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en el noreste argentino, afectando principalmente a Formosa y Chaco. Por otro lado, rige una alerta amarilla por nevadas y vientos intensos en la zona cordillerana de la Patagonia y el extremo sur, donde las ráfagas superaron los 80 km/h durante las primeras horas de hoy.

Clima en Mar del Plata: nieblas matinales y ascenso térmico antes de la inestabilidad

En el centro del país, provincias como Córdoba y Santa Fe registraron condiciones estables con cielo parcialmente nublado. La inestabilidad en el norte se mantendrá durante la tarde, con acumulados de agua que podrían generar anegamientos localizados. Se recomendó a la población de las zonas bajo alerta retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar circular por calles inundadas.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La jornada del martes arrancará con mucha nubosidad y una mínima de 17°C. Durante la tarde, el aire húmedo incrementará la inestabilidad y el SMN anticipó que la probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones subirá al 40% hacia la noche. Este cambio marcará el inicio de un miércoles que se presentará pasado por agua en todo el AMBA, con precipitaciones persistentes durante gran parte del día.