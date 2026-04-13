El inicio de esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires presentará condiciones de estabilidad atmosférica, con una temperatura mínima que se ubicará en los 17°C y una máxima que alcanzará los 24°C. No rigen alertas meteorológicas para el área, por lo que las actividades al aire libre se desarrollarán con total normalidad durante todo el lunes.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 13 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo lucirá parcialmente nublado a lo largo de todo el día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, cercanos al 65%, lo que generará una sensación térmica muy similar a la temperatura real. Los vientos soplarán desde el sector este con una velocidad moderada de entre 13 y 22 km/h, aportando una brisa agradable que evitará un ascenso térmico excesivo hacia la tarde.

Clima lunes 13 de abril

Para el Conurbano bonaerense, el escenario será idéntico, aunque con mínimas ligeramente inferiores en las zonas más alejadas del centro urbano, donde el termómetro marcará 15°C en las primeras horas. No habrá ráfagas de viento de importancia ni probabilidades de precipitaciones para esta zona del AMBA. La visibilidad será óptima, lo que facilitará el tránsito en los principales accesos a la Capital Federal durante la hora pico.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para el norte del país. Las provincias de Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el norte de Córdoba enfrentarán fenómenos que podrán incluir intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén ráfagas que podrán alcanzar los 70 km/h en las zonas afectadas por el temporal.

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En el litoral, específicamente en Misiones, se esperan lluvias aisladas y un ambiente cálido con máximas que rondarán los 26°C bajo condiciones de inestabilidad. Por otro lado, en la región patagónica, rige una advertencia por fuertes vientos para la provincia de Tierra del Fuego y el sector cordillerano de Santa Cruz. Los vientos del sector oeste presentarán velocidades constantes de hasta 65 km/h, con ráfagas que superarán los 80 km/h.

Pronóstico extendido

Hacia el martes, la Ciudad de Buenos Aires experimentará un incremento progresivo de la nubosidad y un cambio en la dirección del viento, que comenzará a rotar hacia el noreste. Este flujo de aire más húmedo preparará el terreno para una desmejora en las condiciones climáticas. La temperatura se mantendrá estable, con registros que oscilarán entre los 18°C de mínima y los 24°C de máxima.

El miércoles será el día clave de la semana, ya que se espera el ingreso de un frente que provocará lluvias y chaparrones aislados en toda la región metropolitana. La probabilidad de precipitación se ubicará entre un 10% y un 40%, marcando el fin de la racha de días secos. Sin embargo, no habrá un descenso brusco de la temperatura, ya que la masa de aire templado persistirá hasta el final de la semana corta