La jornada de este lunes presentará en Bahía Blanca condiciones de estabilidad con un marcado dominio del viento norte, factor que impulsará el termómetro hacia valores más agradables durante la tarde. No se esperan precipitaciones significativas en el área urbana ni en la zona portuaria, aunque la nubosidad irá en aumento hacia el final del día, anticipando un cambio en la presión atmosférica para la región.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana iniciará con una temperatura de 14°C y una humedad que rondará el 88%, lo que generará una sensación de frescura en las primeras horas. En Ingeniero White y General Cerri, el viento del noreste soplará con una intensidad de 13 a 20 km/h, manteniendo las aguas del estuario con un oleaje moderado pero sin complicaciones para la navegación menor.

Clima lunes 13 de abril

Hacia la tarde, el sol ganará protagonismo y la máxima trepará hasta los 25°C en el centro bahiense. La dirección del viento rotará hacia el norte, incrementando su velocidad a unos 30 km/h, con ráfagas puntuales que podrán reducir la visibilidad de manera leve por la suspensión de polvo en sectores periféricos y accesos a la ciudad.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, ciudades como Punta Alta y Médanos seguirán la misma tendencia térmica, con máximas que oscilarán entre los 24°C y 26°C. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas por tormentas para hoy, aunque la red de estaciones locales de la Bolsa de Cereales advertirá sobre una baja presión que ingresará desde el oeste hacia la noche.

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En la zona costera de Monte Hermoso, la brisa marina mitigará levemente el ascenso de la temperatura, situando el tope térmico en los 23°C. Será una jornada ideal para actividades al aire libre antes de que la nubosidad se vuelva más densa durante la madrugada del martes, cuando la probabilidad de lluvias aisladas aumentará en toda la franja rural de la región.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La semana continuará con temperaturas templadas, ya que el martes el termómetro llegará incluso a los 27°C. Sin embargo, el viento rotará al sudoeste hacia el miércoles, lo que provocará un paulatino descenso térmico y el regreso de condiciones más inestables con posibles lloviznas que afectarán principalmente a la zona de quintas y al cordón serrano cercano.