La ciudad de Rosario y su zona metropolitana transitarán un lunes marcado por el aumento progresivo de la nubosidad y un ambiente que se tornará pesado hacia la tarde. El ingreso de aire húmedo desde el sector este condicionará las actividades al aire libre, mientras que la probabilidad de precipitaciones aisladas crecerá significativamente al caer el sol, afectando el regreso a casa.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En estos momentos, la temperatura se ubica en torno a los 17°C, con una humedad elevada del 87%, lo que genera una sensación de pesadez típica de nuestra región. En localidades como Funes y Roldán, el cielo se mantendrá cubierto durante gran parte del día. La máxima trepará hasta los 26°C, aunque la sensación térmica será superior debido al vapor de agua.

Clima lunes 13 de abril

En la zona de la costa, sobre el Río Paraná y frente al Monumento a la Bandera, los vientos soplarán del este a unos 11 km/h. Esta brisa traerá mayor nubosidad desde la zona de islas, incrementando la inestabilidad. Hacia la noche, las probabilidades de lluvias aisladas oscilarán entre el 10% y el 40%, por lo que será prudente tener el paraguas a mano.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur provincial, incluyendo ciudades como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un desmejoramiento que se profundizará hacia el final de la jornada. Si bien no rigen alertas naranjas de corto plazo, el Cordón Industrial deberá estar atento a bancos de niebla matinales que reducirán la visibilidad en la Autopista Rosario-Santa Fe.

Mendoza inauguró un gigantesco parque solar fotovoltaico

La presión atmosférica se mantendrá en descenso, factor que favorecerá la formación de tormentas aisladas en los departamentos Constitución y Rosario. Las autoridades recomiendan circular con precaución en las rutas de la región, ya que el asfalto podrá presentarse resbaladizo ante la caída de las primeras gotas de lluvia previstas para la madrugada del martes.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana indica que la inestabilidad persistirá. Mañana martes, la temperatura descenderá levemente y se registrarán lluvias más generalizadas. Recién hacia el viernes, el viento del río rotará hacia el sector sur, permitiendo que las condiciones mejoren de forma definitiva con un cielo más despejado y un ambiente mucho más fresco y seco.