La semana comenzará en La Feliz con una marcada presencia de neblinas durante las primeras horas, lo que reducirá la visibilidad en las rutas de acceso a General Pueyrredon. A pesar de un cielo que mostrará nubes de forma persistente, la temperatura escalará hasta los 22°C, ofreciendo una tarde agradable. Sin embargo, la humedad ganará terreno y preparará el escenario para un desmejoramiento paulatino hacia el final del día.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y las playas del sur, el viento soplará desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Esta dirección del viento favorecerá un ambiente templado, aunque la nubosidad impedirá que el sol brille con plenitud. Para quienes se encuentren en Sierra de los Padres o Batán, la amplitud térmica será algo más marcada, pero las condiciones generales se mantendrán estables durante gran parte del lunes.

Clima lunes 13 de abril

Hacia la tarde, las ráfagas del noreste rotarán levemente, incrementando la sensación de pesadez. No se registrarán lluvias durante las horas de luz, permitiendo actividades al aire libre, aunque será indispensable contar con abrigo liviano al caer el sol, cuando la temperatura descenderá hacia los 18°C. La visibilidad, tras la disipación de las nieblas matutinas, quedará en valores normales para el resto de la jornada.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia la región ante la formación de un sistema de baja presión. Si bien para este lunes no rigen alertas vigentes de Defensa Civil en Mar del Plata, localidades vecinas como Mar Chiquita, Villa Gesell y Miramar compartirán este perfil de cielo nublado y bancos de niebla costeros que podrán afectar la navegación y el tránsito en la Ruta 11.

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Es importante destacar que hacia la noche del lunes y la madrugada del martes, la inestabilidad crecerá significativamente. Los modelos de previsión indican que el viento norte rotará hacia el este, aportando mayor caudal de agua desde el océano. Se recomienda a los residentes de la Costa Atlántica asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, ante un posible incremento de las ráfagas en las últimas horas del día.

Pronóstico extendido

La perspectiva para los próximos días indica que, tras el respiro térmico de este lunes, el tiempo desmejorará con probabilidad de tormentas aisladas para mediados de semana. De cara al próximo fin de semana, el ingreso de un frente frío limpiará la atmósfera, provocando un descenso de las temperaturas máximas que se ubicarán cerca de los 18°C, con cielos mayormente despejados y condiciones ideales para el turismo.