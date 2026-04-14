La jornada del martes se presentará sumamente agradable para residentes y turistas en la Costa Atlántica. El cielo permanecerá mayormente despejado durante gran parte del día, lo que permitirá un aprovechamiento total de las actividades al aire libre. La estabilidad marcará el ritmo en General Pueyrredon, alejando cualquier probabilidad de precipitaciones y ofreciendo una visibilidad óptima en todo el frente costero marplatense.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura ascenderá de forma sostenida desde las primeras horas, alcanzando los 24°C durante la tarde. En la zona del Puerto y la costa, los vientos del sector norte rotarán al noreste con velocidades moderadas de entre 15 y 22 km/h, manteniendo el ambiente templado pero sin ráfagas que comprometan la navegación o el descanso en la arena.

Clima martes 14 de abril

En Sierra de los Padres y Batán, el termómetro registrará valores similares, aunque con una amplitud térmica algo más marcada. El cielo algo nublado por la noche no empañará un día que destacará por su luminosidad. Esta configuración atmosférica favorecerá el esparcimiento en los sectores serranos, donde el reparo del viento norte generará una sensación térmica muy confortable para el otoño.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, no habrá alertas para el partido de General Pueyrredon ni para las localidades vecinas de Mar Chiquita y Miramar. La región disfrutará de una calma meteorológica absoluta, con condiciones de humedad que rondarán el 88%, disminuyendo hacia el mediodía conforme el sol gane protagonismo en el firmamento atlántico.

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En Villa Gesell y Pinamar, el escenario replicará la estabilidad de Mar del Plata, con vientos leves y cielos limpios. Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá el monitoreo habitual, aunque no prevé contingencias climáticas para este martes. La ausencia de marejadas o vientos intensos del sur asegurará un mar calmo, ideal para la pesca deportiva en las escolleras y muelles.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La perspectiva para los próximos días mostrará una leve desmejoría hacia el miércoles, con un aumento de la nubosidad y un descenso térmico. Para el fin de semana, la tendencia indicará el regreso del aire fresco con máximas que rondarán los 19°C. Los planificadores de escapadas encontrarán días típicos de abril: mañanas frescas y tardes templadas con vientos moderados del sudeste.