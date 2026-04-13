Un equipo científico internacional descubrió una isla hasta ahora desconocida en la Antártida durante una misión de investigación en el mar de Weddell, uno de los sectores más inhóspitos y menos explorados del planeta. El hallazgo ocurrió de manera inesperada, cuando las condiciones climáticas obligaron a interrumpir las tareas y buscar refugio cerca de la isla Joinville.

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La expedición, integrada por 93 científicos y tripulantes a bordo del rompehielos alemán Polarstern, opera bajo la coordinación del Instituto Alfred Wegener para la Investigación Polar y Marina. Desde el 8 de febrero de 2026, el grupo llevaba adelante estudios oceanográficos y climáticos en el noroeste del mar de Weddell, una región clave para comprender la evolución del hielo antártico.

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Un descubrimiento inesperado en medio del hielo

El hallazgo se produjo en circunstancias imprevistas. Mientras el buque buscaba resguardo del mal tiempo, los investigadores detectaron a la distancia lo que inicialmente parecía un iceberg de aspecto inusual.

Según relató el expedicionario Simon Dreutter, la formación llamó la atención por su coloración y textura: no era completamente blanca, sino más oscura y compacta. Al acercarse, confirmaron que se trataba de una estructura rocosa emergiendo del mar.

Las mediciones preliminares indican que la isla tiene aproximadamente 130 metros de largo, 50 metros de ancho y se eleva unos 16 metros sobre el nivel del agua. Aunque de dimensiones reducidas, su relevancia científica es considerable.

Por qué la isla no figuraba en los mapas antárticos

Uno de los aspectos más intrigantes del descubrimiento es que la zona donde apareció la isla ya estaba identificada en cartas náuticas como un “sector de peligro”, aunque sin una descripción precisa de su origen.

Esto sugiere que la formación podría haber estado oculta durante décadas bajo plataformas de hielo o cubierta por masas glaciares flotantes, lo que habría impedido su detección directa. En regiones como el mar de Weddell, donde el hielo marino cambia constantemente, este tipo de fenómenos no es excepcional, pero rara vez se documentan con claridad.

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Otra hipótesis apunta a procesos de desprendimiento de hielo que habrían dejado al descubierto una base rocosa previamente sumergida o cubierta.

Qué revela este hallazgo sobre el cambio climático en la Antártida

El descubrimiento se produce en un contexto de creciente preocupación por la estabilidad del sistema antártico. En las últimas décadas, diversos estudios han señalado alteraciones en la extensión y el espesor del hielo marino, así como en el comportamiento de las plataformas glaciares.

Si bien los científicos advierten que aún es prematuro vincular directamente la aparición de esta isla con el cambio climático, el hecho de que haya quedado expuesta podría estar relacionado con modificaciones en la dinámica del hielo.

El mar de Weddell, en particular, es una zona clave para la formación de aguas profundas que influyen en la circulación oceánica global. Cambios en esta región pueden tener impactos a escala planetaria, desde el clima hasta los ecosistemas marinos.

El rol del rompehielos Polarstern en la investigación polar

El Polarstern es una de las plataformas científicas más avanzadas del mundo para el estudio de regiones polares. Desde su puesta en funcionamiento, ha sido protagonista de numerosas misiones internacionales destinadas a analizar el clima, los océanos y la biodiversidad en el Ártico y la Antártida.

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En esta expedición, los investigadores trabajan en áreas como la física del hielo marino, la biogeoquímica oceánica y la interacción entre la atmósfera y el océano. El hallazgo de la isla se suma a una serie de observaciones que buscan comprender mejor cómo evolucionan los paisajes polares frente a cambios ambientales.

Qué sigue tras el descubrimiento de la nueva isla antártica

El siguiente paso será cartografiar con mayor precisión la zona y estudiar la composición geológica de la isla. Esto permitirá determinar su origen, antigüedad y posible relación con otras estructuras submarinas de la región.

Además, el descubrimiento plantea nuevos desafíos para la navegación en aguas antárticas, ya que confirma que aún existen elementos no completamente registrados en cartas náuticas.

LV/fl