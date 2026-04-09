Sin hielo no hay vida: advierten por la caída del pingüino emperador y el lobo fino antártico

La crisis climática ya no se mide solo en temperaturas récord o en el retroceso de los hielos. También se expresa en la situación de las especies que dependen de esos ecosistemas para sobrevivir. En la Antártida, esa señal de alarma acaba de volverse más fuerte: el pingüino emperador y el lobo fino antártico fueron reclasificados como especies “en peligro” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a partir de nuevas evaluaciones sobre la caída de sus poblaciones y el deterioro de su hábitat.

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La decisión no responde a una amenaza aislada, sino a un proceso acumulativo. Los especialistas advierten que la ruptura prematura del hielo marino, la suba de la temperatura del océano y la alteración de la cadena alimentaria están afectando de manera directa la reproducción, la alimentación y la supervivencia de estas especies. En otras palabras, el cambio climático dejó de ser una proyección lejana en la Antártida: ya está reconfigurando uno de los ecosistemas más sensibles del planeta.

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Pingüino emperador en peligro: por qué el hielo marino es clave para su supervivencia

En el caso del pingüino emperador, la preocupación científica creció con fuerza en los últimos años. La UICN indicó que esta especie pasó de la categoría “casi amenazada” a “en peligro”, luego de que estudios basados en imágenes satelitales mostraran una caída del 10% de la población entre 2009 y 2018, equivalente a más de 20.000 adultos. Además, las proyecciones señalan que, si continúan las tendencias actuales, la población podría reducirse a la mitad hacia la década de 2080.

La razón principal es el deterioro del hielo marino fijo, conocido como fast ice, que permanece adherido a la costa o a icebergs encallados. Ese soporte es indispensable para que los pingüinos emperador puedan reproducirse y atravesar su período de muda. Si el hielo se rompe antes de tiempo, las crías caen al mar cuando todavía no desarrollaron su plumaje impermeable, una situación que puede provocar la pérdida completa de colonias reproductivas.

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El problema se agravó con los mínimos históricos recientes del hielo marino antártico. Según los expertos citados por la UICN y el British Antarctic Survey, entre 2022 y 2024 se registraron niveles récord de reducción, un fenómeno que comprimió aún más las condiciones necesarias para la reproducción de la especie. Lo que antes era un riesgo episódico hoy aparece como una tendencia sostenida.

Lobo fino antártico: cómo afecta el calentamiento del océano a su alimentación

La situación del lobo fino antártico también muestra un deterioro severo. La UICN informó que la especie pasó de “preocupación menor” a “en peligro”, tras constatar una disminución de más del 50% de su población: de más de 2 millones de individuos maduros en 1999 a unos 944.000 en 2025.

A diferencia del pingüino emperador, cuya vulnerabilidad está estrechamente ligada al hielo de reproducción, en el lobo fino el golpe central llega por la vía alimentaria. El aumento de la temperatura del océano y la reducción del hielo marino alteran la distribución del krill, uno de los pilares de la red trófica antártica. Al desplazarse hacia aguas más profundas en busca de temperaturas más frías, ese recurso se vuelve menos accesible para los lobos finos, lo que impacta en su capacidad de alimentarse y criar a sus crías.

Los investigadores remarcan que este cambio no solo reduce la disponibilidad de comida, sino que también afecta la dinámica de las colonias, el éxito reproductivo y la supervivencia de los ejemplares jóvenes. El deterioro, por lo tanto, no es coyuntural: responde a transformaciones estructurales del ambiente marino antártico.

Antártida y cambio climático: por qué la alerta excede a dos especies

La actualización de la Lista Roja pone el foco en dos animales emblemáticos, pero el mensaje es más amplio. La Antártida cumple una función central en la regulación climática global y en el equilibrio de los océanos. Por eso, cuando sus especies más adaptadas empiezan a perder terreno de manera acelerada, los científicos lo leen como una señal de desestabilización de mayor escala.

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La misma actualización de la UICN también advirtió sobre el deterioro del elefante marino del sur, reclasificado como “vulnerable” por el impacto de la influenza aviar altamente patógena. Ese dato refuerza la idea de que la región enfrenta presiones simultáneas: calentamiento, pérdida de hielo, cambios en la disponibilidad de alimento y nuevas enfermedades.

Qué advierten los científicos sobre el futuro del pingüino emperador y del lobo fino

Los especialistas coinciden en que todavía hay margen para amortiguar el daño, pero subrayan que eso depende de reducciones rápidas y drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso del pingüino emperador, los modelos climáticos muestran que el futuro de la especie está directamente atado al comportamiento del hielo marino durante este siglo. En el del lobo fino, la persistencia del calentamiento oceánico amenaza con profundizar la escasez de krill y acelerar la caída poblacional.

La advertencia llega, además, en la antesala de una nueva ronda de discusiones vinculadas al sistema del Tratado Antártico, donde el estado de conservación del continente y de su fauna vuelve a ocupar un lugar central. Más que una actualización técnica, la nueva clasificación funciona como una señal política y científica: la crisis climática ya está dejando huellas medibles en la fauna antártica y el margen de respuesta se achica.