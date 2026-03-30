Detectaron por primera vez microplásticos en las costas de la isla Decepción de la Antártida

Un grupo de científicos de la Universidad de Cádiz alertó a la comunidad internacional tras detectar la presencia de microplásticos en las costas de la Isla Decepción en la Antártida, uno de los enclaves más remotos y aparentemente prístinos del planeta. El hallazgo, considerado ‘inédito’ en esa región, pone en evidencia el alcance global de la contaminación, incluso en zonas alejadas de los grandes centros urbanos e industriales. En concreto, se hallaron concentraciones que oscilaron entre 2 y 31 partículas por kilogramo de arena.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía sostiene que la exploración la mayor parte de las partículas que se registraron son fragmentos procedentes de la degradación de plásticos mayores y no se encontraron pellets industriales.

Alerta global por el deshielo en la Antártida: el "glaciar del Juicio Final" se derrite más rápido de lo previsto

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La investigadora de la Universidad de Cádiz y autora del trabajo publicado en la revista Marine Pollution Bulletin, María Bellada Alcauza Montero, analizó que “es muy complicado establecer el origen exacto de los microplásticos. Estos datos nos indican que llevan tiempo en el medio y han sufrido procesos prolongados de degradación. Tras ser transportadas desde latitudes más bajas o como consecuencia de la fragmentación de materiales plásticos presentes en la propia zona”.

Isla Decepción de la Antártida

El hallazgo se llevó a cabo a través de la realización de muestreos en sedimentos y aguas costeras durante la campaña en el ‘continente blanco’. Los especialistas enfatizaron que la Antártida, históricamente considerada un laboratorio natural para estudiar el impacto del cambio climático, comienza ahora a reflejar otro tipo de amenaza ambiental.

De acuerdo con los resultados preliminares de los análisis de agua de mar, arena de playa, moluscos y heces de pingüinos de la Antártida ejecutados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), hay microplásticos presentes en todas las muestras. Entre los desechos detectados se encuentran diversos polímeros, como fibras y fragmentos de plástico, sobre todo politetrafluoroetileno (PTFE), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno y tereftalato de polietileno (PET).

Descubren una antigua playa bajo el hielo de la Antártida

“Hemos iniciado una campaña científica con el fin de determinar la dimensión real del problema de la contaminación por microplásticos, que está afectando al mundo entero y al prístino ambiente de la Antártida”, señaló el Director General del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), el argentino Rafael Mariano Grossi.

El descubrimiento reabre el debate sobre la eficacia de las políticas globales de reducción de residuos y la necesidad de avanzar en acuerdos internacionales más estrictos. Para los científicos, este tipo de evidencia debería funcionar como un llamado de atención urgente para gobiernos y organismos multilaterales.

Isla Decepción de la Antártida

Los investigadores tomaron muestras de 10 playas distribuidas en la isla Decepción de la Antártida

El equipo tomó muestras en 10 playas distribuidas por toda la isla Decepción, en la Antártida, en el año 2023. En cada una recogieron tres réplicas de sedimento superficial en la zona de máxima marea.

Hallaron restos de un océano de hace 23 millones de años, tras una perforación 500 metros bajo el hielo de la Antártida

Luego, en el laboratorio de la Universidad de Cádiz, separaron las partículas ‘sospechosas’ mediante un sistema de flotación con agua hipersalina. Esto es, como echar arena con diminutos fragmentos de plástico en agua muy salada: la arena se hunde y el plástico flota.

PM / EM