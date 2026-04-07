Hallazgo del CONICET sobre el pez cebra: la clave biológica que podría acercar la regeneración de tejidos humanos

Un equipo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) logró avanzar en uno de los interrogantes más complejos de la biología moderna: por qué algunos organismos pueden regenerar órganos completos y los humanos no.

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El estudio, publicado en la revista Journal of Theoretical Biology, se centró en el pez cebra (Danio rerio), una especie ampliamente utilizada en investigación biomédica por su similitud genética con los humanos. Los científicos identificaron el mecanismo que permite a este animal recuperar un órgano dañado en apenas siete días, alcanzando hasta un 90% de su funcionalidad original.

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La investigación no solo describe el proceso, sino que también aporta un modelo explicativo sobre cómo las células “saben” cuándo comenzar y detener la regeneración.

Un órgano comparable al oído humano

El trabajo se enfocó en los neuromastos, estructuras sensoriales del pez cebra que le permiten detectar vibraciones y movimientos en el agua. Por su función, presentan similitudes con el oído interno humano, un sistema que, a diferencia del de este pez, no puede regenerarse tras una lesión.

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Esta comparación convierte al hallazgo en un avance relevante para la medicina, especialmente en el campo de la audición. La posibilidad de comprender cómo se regeneran estos órganos abre la puerta a investigar si mecanismos similares podrían activarse en el cuerpo humano.

El hallazgo clave: las células “cuentan vecinas”

Uno de los descubrimientos centrales del estudio fue identificar el mecanismo que regula la regeneración. A través de experimentos con láser en larvas de pez cebra y modelos computacionales, los investigadores observaron que las células activan su división tras una lesión, pero detienen ese proceso de manera precisa.

El punto de corte no es aleatorio: las células dejan de proliferar cuando detectan que están rodeadas por una cantidad específica de células del mismo tipo. En términos simples, “cuentan” sus vecinas.

Este sistema, denominado “señal de detección local”, permite reconstruir el órgano con exactitud en tamaño y forma, evitando un crecimiento descontrolado.

Entre la biología y la física: un enfoque interdisciplinario

El trabajo combinó dos dimensiones: una experimental y otra teórica. En laboratorio, se provocaron daños controlados en los tejidos del pez cebra, mientras que en paralelo se desarrollaron modelos matemáticos capaces de reproducir el comportamiento celular.

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Este enfoque interdisciplinario permitió responder preguntas clave: cuándo se activan las células, cómo se organizan en el espacio y qué señales determinan el final del proceso regenerativo.

Los resultados sugieren que la regeneración no depende únicamente de factores genéticos, sino también de principios físicos relacionados con la organización celular y su interacción con el entorno.

¿Por qué los humanos no pueden hacer lo mismo?

A diferencia del pez cebra, el cuerpo humano prioriza la cicatrización frente a la regeneración. Si bien existen excepciones —como la piel o el hígado—, la mayoría de los tejidos dañados no recuperan su estructura original.

Sin embargo, los científicos destacan que los humanos conservan parte de esa capacidad en su ADN. La clave estaría en comprender por qué esos mecanismos no se activan o lo hacen de manera limitada.

El pez cebra se convierte así en un modelo fundamental para explorar si esas funciones perdidas durante la evolución podrían reactivarse.