El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en colaboración con la Fundación Rewilding Argentina, abre otra ventana virtual al mundo natural para que cualquiera pueda asomarse. Tras el inédito suceso del streaming del fondo del mar, que le valió al CONICET el premio Martín Fierro de Oro, en esta ocasión la transmisión ofrece ver de cerca el ciclo reproductivo de la colonia de pingüinos magallánicos de la Isla Tova, situada frente a las costas de Chubut, en el Parque Provincial Patagonia Azul. También se podrá ver en acción ejemplares de cormorán imperial y petrel gigante del sur.

El proyecto es liderado por Flavio Quintana, investigador superior del CONICET, quien contó que la transmisión forma parte de un estudio que lleva más de tres años. “Esto es como abrir una gran ventana al mar argentino para todo el mundo”, aseguró. "Es importante abrir al gran público este tipo de transmisiones porque de esta forma se genera una ciencia ciudadana, donde es el mismo público el que aporta nuevos datos”.

Las cámaras permiten seguir de cerca el ciclo completo de la reproducción de las aves

Los equipos científicos del CONICET instalaron cámaras en distintos puntos estratégicos de la isla Tova y otras islas de baja circulación, cercanas a las localidades chubutenses de Camarones y Bahía Bustamante. Los dispositivos permiten registrar todas las fases del ciclo reproductivo, desde el momento en que las aves construyen sus nidos hasta la crianza de los pichones.

Se puede ver la rutina diaria de la colonia de aves marinas, que se organizan para incubar los huevos y defender los nidos de depredadores o fuertes vientos. El momento culminante de estas transmisiones suele ser cuando los pichones rompen el cascarón. También se ve cómo las aves adultas protegen a sus crías desde diversas amenazas. Las cámaras se instalaron en octubre y estarán activas hasta abril, cuando las aves abandonen sus nidos.

Según contó Quintana, cada nido está identificado con una definición, y cada ave lleva un chip subcutáneo que permite a los científicos darle seguimiento.

El equipamiento, provisto por la Fundación Rewilding Argentina, fue diseñado con foco en la sostenibilidad. Usa paneles solares, baterías especiales y conexión satelital para asegurar el mínimo impacto humano en las colonias de aves.

El Parque Provincial Patagonia Azul, donde se desarrolla la investigación, es el primer parque provincial marino de Chubut y fue creado en abril de 2025. En sus 295.135 hectáreas protege más de 60 islas, bahías y caletas donde convergen diversas especies de pingüinos, petreles y cormoranes, así como algunos mamíferos: ballenas, delfines y lobos marinos.

