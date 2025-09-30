Después de la transmisión subacuática que se viralizó en julio, el equipo científico del CONICET están por comenzar otra misión en el fondo del mar argentino. Esta vez, recorrerán las profundidades del lecho marino correspondiente a la Patagonia, en una campaña multidisciplinaria en asociación con la Fundación Schmidt Ocean Institute que integra oceanografía, geología y biología marina. La expedición, comandada por cuatro cientificas, comienza hoy y se extenderá durante un mes, hasta el 29 de octubre.

¿Por qué investigamos el fondo del mar?

El foco del trabajo estará en los Cañones Bahía Blanca, ubicados a 500 kilómetros de la costa de Río Negro, a la altura de la ciudad de Viedma, y los Cañones Almirante Brown, a 450 kilómetros de la costa de Chubut, a la altura de Rawson. Un equipo de científicas y científicos argentinos liderado por la oceanógrafa Silvia Romero, investigadora del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y docente en la Universidad de Buenos Aires, zarpará hoy hacia los cañones a bordo del buque Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute.

La misión investigará cómo afectan los cañones submarinos a la Corriente de las Malvinas

El objetivo de esta segunda expedición es comprender cómo interactúan los cañones Bahía Blanca y Almirante Brown, una suerte de valles submarinos, con la Corriente de Malvinas, una corriente oceánica fría que circula desde el sur hacia el norte a lo largo de la costa argentina. La hipótesis que se maneja es que los cañones promueven el ingreso a la plataforma continental argentina de aguas ricas en nutrientes, que la fertilizan y favorecen la cadena alimentaria. Esto beneficia la productividad de la industria pesquera, en un ecosistema marino reconocido como uno de los más ricos del planeta. Así lo detalla el Servicio de Información sobre Ciencia, Tecnología y Política Científica Argentina de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, NexCiencia.

“La Corriente de Malvinas tiene influencia a lo largo de todo el talud. Lo sabemos por modelos numéricos y observaciones, pero ahora tenemos la oportunidad de investigar, in situ, cómo interactúa con los cañones submarinos del margen continental", explicó Silvia Romero a este medio. "Estos dos cañones, a diferencia del de Mar del Plata, donde se realizó la expedición anterior, no son ciegos, sino que inciden sobre el margen superior, justo donde termina la plataforma y se inicia el talud. Nuestra hipótesis es que tienen un impacto decisivo al facilitar el intercambio de aguas de la Corriente de Malvinas”. Y resume: "Vamos a hacer geología marina y oceanografía física para comprender exactamente cómo ingresa el agua a la plataforma y cómo sale, y para entender cómo impacta esto en los organismos que están en la base de la cadena trófica, el fitoplancton y el zooplancton”.

La expedición estará a cargo de un equipo de científicas

Junto a Silvia Romero, profesora en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, conducirán la expedición otras tres científicas del sistema público argentino. Ellas son Laura Ruiz Etcheverry, oceanógrafa del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfera (CIMA, UBA-CONICET); Graziella Bozzano, especialista en geología marina; y Ornella Silvestri, especialista en oceanografía geológica, ambas del Servicio de Hidrografía Naval y el CONICET.

Participan además 14 investigadores de la UBA y técnicos de otras instituciones públicas como INIDEP y el Instituto Argentino de Oceanografía.

Usarán diversos instrumentos, como boyas con gps, ecosondas y el robot SuBastian, para poder medir parámetros como temperatura, fluorescencia y salinidad, entre muchas otras variables.

"En oceanografía todos trabajamos con imágenes satelitales, una herramienta espectacular que nos han permitido ver un montón de cosas. Ahora bien, es muy distinto ir y medir y ver lo que realmente ocurre en el mar, y luego cotejarlo con lo que nos dice el satélite", detalla Romero. "Estamos ante la oportunidad de intensificar y detallar las preguntas originales para revisitarlas con nuevas tecnologías y mayor precisión, y después de más de 30 años de conocimiento de base”.

LT