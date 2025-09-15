En emergencia presupuestaria, la UBA aumenta las medidas de crisis para llegar a fin de año

En el marco del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de actualización de los fondos para el funcionamiento de las sedes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó a implementar este lunes medidas de crisis para llegar a fin de año. La decisión fue tomada luego de que el Consejo Superior dispusiera la emergencia presupuestaria.

Luego del anuncio realizado el jueves pasado por el rector Ricardo Gelpi, en el que señaló que la UBA funcionará en “estado crítico”, se dieron a conocer ahora un conjunto de medidas de emergencia destinadas a sostener las actividades hasta fin de año.

Las medidas abarcan desde la prohibición de uso calefacción o aires acondicionados hasta la restricción de programas de extensión universitaria o investigación. Sólo los hospitales universitarios quedan excluidos de las políticas de austeridad.

La UBA ya venía realizando medidas de ajuste, a las que ahora suman estas nuevas disposiciones, como un plan de reducción de alquiler de edificios; inversión en programas de medición y racionalización del consumo de energía, eléctrica, gas y agua; readecuación e incorporación de tecnologías en materia de seguridad en los edificios de la Universidad; convenios con otras áreas del sector público para complementar, potenciar y generar sinergia de la inversión pública en diferentes organismos.

Este miércoles 17 de septiembre, docentes, autoridades, estudiantes y personal no docente se movilizarán para que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Exigen, además, una nueva Ley de Presupuesto para el 2027 que garantice los fondos para el correcto funcionamiento.

Las últimas medidas de austeridad de la UBA

El rectorado dispuso las siguientes medidas:

Se establece la no utilización de los servicios de acondicionamiento de aire (frío-calor) en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica.

(frío-calor) en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica. Se establece la utilización de los ascensores de la Universidad sólo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia.

de la Universidad sólo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia. Se establece la no utilización de los servicios de gas en las calderas en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica.

en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento necesario para el correcto funcionamiento de equipos y la infraestructura tecnológica. Las convocatorias realizadas para los programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria estarán supeditadas a la efectiva disponibilidad de presupuesto para poder ser afrontadas.

realizadas para los programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria estarán a la efectiva disponibilidad de presupuesto para poder ser afrontadas. Las acciones vinculadas por el Programa UBA en Acción estarán limitadas a las financiadas por organismos externos a la UBA y/o aportes privados.

