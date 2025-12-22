Durante tres semanas, millones de personas siguieron en vivo una expedición científica inédita liderada por investigadores del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute, que exploró el cañón submarino Mar del Plata y acercó el océano profundo a audiencias de todo el país y del exterior. Ese proyecto de divulgación científica, transmitido por streaming y con impacto masivo, fue distinguido ahora con el Premio Perfil 2025 a la Mejor Divulgación Científica, por haber combinado investigación de frontera, innovación tecnológica y participación pública a gran escala.

"Es una emoción enorme recibir un premio así, de una editorial tan importante", dijo al recibir el premio en la sede de Editorial Perfil Mariano Martínez, líder de la expedición submarina de Mar del Plata. "Queremos destacar que la labor del CONICET se realza muchísimo con este tipo de reconocimientos. Y, en algún punto, lo que creo que es importante para todos nosotros es saber que la sociedad quiere ese tipo de contenidos, está deseando ese tipo de contenidos".

Y reconoció: "Parte del éxito nos lo dio la gente, en realidad. No fuimos nosotros, sino que fue la gente la que reconoció ese trabajo. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de ponernos a pensar si el CONICET es importante, si la ciencia es importante para el país. Estas cosas son las que nos indican que sí, que el CONICET es importante y que la labor de todos los científicos tenemos que cuidarla entre todos".

La campaña, denominada “Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV”, se desarrolló entre el 23 de julio y el 11 de agosto a bordo del buque R/V Falkor (too). Durante 21 días, científicos argentinos exploraron el cañón submarino Mar del Plata —una región de alta biodiversidad ubicada a 300 kilómetros de la costa bonaerense— alcanzando profundidades de hasta 3.900 metros. Todo ocurrió en tiempo real: las inmersiones fueron transmitidas por YouTube y Twitch, con una respuesta que superó cualquier antecedente.

Las cifras hablan por sí solas. La expedición acumuló casi 18 millones de visualizaciones, con un promedio de 500 mil espectadores por inmersión, muy por encima del promedio habitual de campañas internacionales de este tipo. Familias, escuelas, bares y gimnasios se transformaron en salas de observación científica improvisadas, mientras grandes y chicos seguían la exploración del fondo marino junto a los investigadores.

El salto tecnológico fue clave. Por primera vez en aguas argentinas del Atlántico Sudoccidental se utilizó el vehículo operado remotamente ROV SuBastian, capaz de registrar imágenes en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno. A diferencia de campañas anteriores —en las que el material se obtenía mediante redes y rastras— esta misión permitió observar el fondo marino en directo, con un nivel de detalle inédito.

Los resultados científicos confirmaron la magnitud del desafío. El equipo documentó arrecifes de coral de aguas frías, como Bathelia candida a más de mil metros de profundidad, extensos campos de corales blandos a 1.500 metros y una biodiversidad inesperada en una zona poco explorada del Atlántico Sur. Los investigadores estiman haber identificado más de 40 nuevas especies, entre anémonas, corales, erizos, pepinos de mar, caracoles y crinoideos, cuyo estudio definitivo continuará en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN-CONICET).

La expedición fue también la culminación de más de una década de trabajo en la región, dando continuidad a las campañas Talud Continental I, II y III. En esta oportunidad, participaron más de treinta científicos de distintos institutos del CONICET y universidades nacionales, conformando un equipo multidisciplinario que puso en diálogo la investigación básica con nuevas formas de divulgación.

El impacto trascendió el ámbito científico. El proyecto fue además el gran ganador de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025, donde obtuvo el Oro y recibió una ovación del público, que coreó “Conicet, Conicet” durante la ceremonia. El galardón fue recibido por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez, en representación del equipo de transmisión.

El Premio Perfil a la Mejor Divulgación Científica reconoce, en este caso, algo más que una producción audiovisual destacada. Distingue una experiencia que redefinió el vínculo entre ciencia y sociedad, acercando el conocimiento a millones de personas sin intermediaciones ni artificios, con rigor, emoción y acceso abierto. En tiempos de debates sobre el valor de la investigación pública, la expedición del CONICET demostró que la ciencia no solo produce descubrimientos: también puede ser compartida, comprendida y celebrada colectivamente.

GD