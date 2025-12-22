Martin Baron recibió el Premio Perfil por su defensa de la libertad de prensa internacional

En la entrega de los Premios Perfil 2025 a la inteligencia de los argentinos, la editorial reconoció este martes a Martin Baron en la categoría Libertad de Prensa Internacional, una distinción que pone en valor trayectorias comprometidas con el periodismo como pilar democrático, aun en contextos de creciente hostilidad hacia la información verificada.

Baron es uno de los periodistas más influyentes de las últimas décadas a nivel global. Fue director de The Washington Post entre 2013 y 2021 y editor jefe de The Boston Globe y del Miami Herald.

Su nombre quedó asociado de manera indeleble al periodismo de investigación cuando, al frente del Boston Globe, impulsó el trabajo del equipo Spotlight que reveló el encubrimiento sistemático de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en Massachusetts. Esa investigación obtuvo el Premio Pulitzer en 2003 y dio origen a la película Spotlight, ganadora del Óscar a mejor película en 2015.

El periodista agradeció el galardón enviando un video en el que reconoció: "He dedicado casi medio siglo al periodismo. Nunca antes habíamos enfrentado desafíos tan grandes. Por eso es importante que todos los que trabajamos en este oficio defendamos el papel esencial que cumple el periodismo en una democracia y en el derecho de la sociedad a estar informada".

Y agregó: "Una democracia auténtica depende de una ciudadanía informada. Una prensa prestigiosa ha servido al bien público al combatir la corrupción, sacar a la luz los engaños y actuar como un control frente a los abusos de poder. Seguiré trabajando para transmitir este mensaje. Estoy profundamente agradecido de que hayan considerado mis esfuerzos dignos de este premio".

La carrera de Baron comenzó en 1976 en el Miami Herald. A partir de allí pasó por el Los Angeles Times, el New York Times y regresó al Miami Herald, donde estuvo a cargo de coberturas de alto impacto público, como el caso del niño balsero Elián González. En 2013 asumió la dirección del Washington Post, etapa en la que el diario reforzó su perfil investigativo y su alcance global, en un contexto de transformación digital y fuertes tensiones entre el poder político y la prensa.

El reconocimiento otorgado por PERFIL subraya una definición que Baron ha sostenido a lo largo de su trayectoria: ningún país está a salvo de las amenazas contra un periodismo capaz de mantener la mentira a raya. Para el periodista, la desinformación no es un fenómeno marginal, sino un problema estructural que atraviesa incluso a las democracias consolidadas, donde —según ha señalado— la mentira se vuelve endémica cuando el poder deja de rendir cuentas.

Con esta distinción, los Premios PERFIL 2025 vuelven a poner el foco en la libertad de prensa como un valor irrenunciable y en el rol del periodismo profesional frente a los intentos de disciplinamiento, descrédito y censura.

La figura de Martin Baron sintetiza esa defensa. Su carrera, marcada por investigaciones de alto impacto y por la defensa sostenida de estándares profesionales, condensa una tradición de periodismo riguroso e independiente en un escenario global atravesado por la desinformación y la presión creciente sobre los medios.