La nueva expedición del Conicet encontró un VHS a 2600 metros de profundidad

La nueva expedición del Conicet localizó un antiguo casete VHS en el lecho marino junto a una estrella marina adherida al plástico. El descubrimiento se enmarca en el proyecto “Vida en los extremos”, una ambiciosa transmisión científica en vivo desde el fondo del Mar Argentino.

Desde el pasado 14 de diciembre, el Conicet junto a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Schmidt Ocean Institute impulsan la transmisión en vivo de la expedición. La campaña, que se extenderá hasta el 10 de enero, se desarrolla desde el buque de investigación RV Falkor y permite al público seguir en tiempo real las imágenes.

El principal objetivo de “Vida en los extremos” es estudiar ecosistemas marinos que se sostienen gracias a filtraciones de gas metano provenientes del subsuelo oceanico. El uso de tecnología avanzada permite explorar zonas a miles de metros de profundidad, capturando imágenes y datos sorprendentes.

Durante una de las inmersiones a las profundidades, investigadores se encontraron con una cinta de video VHS que yacía en el lecho marino. Lo curioso no solo fue encontrar el artefacto —conservado en aparentes perfectas condiciones— en un ambiente remoto, sino también observar que era parte del hábitat de una estrella de mar.

El hallazgo pone en evidencia la presencia de desechos tecnológicos en zonas remotas del planeta y propone preguntas sobre los efectos a largo plazo de la basura humana en rincones inaccesibles de la Tierra. "Está intacto, es increíble. Eso demuestra (a menos que lo hayan tirado recientemente, que no creo) la durabilidad que tiene el plástico", lamentó la científica en la narración del streaming.

El streaming del Conicet en las profundidades marinas ya generó múltiples momentos virales, como en invierno de 2025 cuando se estudió el Cañón de Mar del Plata, con la aparición de la “estrella culona”, que capturó la atención en las redes sociales y en los medios de comunicación. De tal forma, la campaña también funciona como una herramienta de divulgación y fomenta el interés sobre las ciencias del mar.

