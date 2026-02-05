Streaming del CONICET: hallaron una medusa gigante en el Mar Argentino

Científicos del Conicet junto a integrantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron los protagonistas de un sorprendente hallazgo en el Mar Argentino, tras avistar una Stygiomedusa gigantea, única especie conocida de medusas de aguas profundas, durante la expedición titulada “Vida en los extremos” y, transmitida en vivo por streaming a bordo del buque laboratorio R/V Falkor.

Los investigadores precisaron que “se trata de una medusa fantasma en aguas profundas” y señalaron que “es extremadamente rara y puede crecer en dimensiones extraordinarias” de 10 a 12 metros de largo.

El descubrimiento se produjo a 253 metros de profundidad en el talud continental argentino. La aparición de este género es inusual, ya que sólo ha sido registrada en 130 ocasiones en todo el mundo, desde su primera descripción científica en 1910.

A diferencia con otras medusas, se hizo hincapié en que esta especie no tiene tentáculos urticantes, en su lugar tiene cuatro brazos bucales que se extienden hasta los 10 metros. Los utiliza para capturar plancton y peces. Su campana puede llegar al metro de diámetro.

La extraña especie marina fue detectada a través del uso del vehículo operado de forma remota (ROV) SuBastian, una herramienta avanzada capaz de descender hasta los 4.500 metros. Este equipamiento avanzado posibilitó obtener imágenes en alta definición sin alterar el ecosistema

Características de la Stygiomedusa gigantea

-Tamaño: 11 metros de largo

- Alimentación: plancton y peces pequeños

- Cuenta en su conformación de 4 brazos bucales, que pueden extenderse hasta 10 metros

Medusa Stygiomedusa gigantea

En tanto que, la campana de la medusa Stygiomedusa gigantea puede alcanzar cerca de un metro de diámetro, incrementando así el impacto visual al momento del hallazgo.

La jefa científica de la expedición “Vida en los extremos” del Conicet, María Emilia Bravo, destacó la importancia de la especie descubierta y estimuló a “seguir investigando en el océano argentino profundo”.

La misión se desarrolló desde diciembre del 2025 pasado hasta principios de enero de 2026 que recorrió un tramo del Atlántico Sur desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.

