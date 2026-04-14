La ciudad de Bahía Blanca y su zona de influencia enfrentarán un martes 14 de abril dominado por la circulación de vientos persistentes del cuadrante norte, lo cual impulsará un ascenso en las marcas térmicas respecto a los días previos. Este flujo de aire seco y cálido dominará el escenario tanto en el área urbana como en el sector portuario, donde la intensidad de las ráfagas exigirá precaución en las actividades operativas.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el centro bahiense y las localidades de General Cerri e Ingeniero White, el cielo lucirá mayormente despejado durante la mañana, aunque la nubosidad aumentará gradualmente hacia la tarde. La temperatura actual se posiciona en valores agradables, pero el incremento de la velocidad del viento norte generará un ambiente más seco, típico de la transición otoñal en nuestra región.

Clima martes 14 de abril

En la zona portuaria de Ingeniero White, el impacto de las ráfagas será más evidente, afectando la navegación menor y las tareas al aire libre. La visibilidad podrá verse comprometida de manera intermitente por el levantamiento de polvo en suspensión en los accesos viales, por lo que las autoridades recomendarán circular con extrema precaución en las rutas de ingreso a la ciudad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

Hacia el resto del sudoeste bonaerense, localidades como Médanos y Punta Alta compartirán condiciones similares de viento fuerte, con una atmósfera que se tornará inestable hacia el final de la jornada. Según los reportes de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la disponibilidad de humedad en las capas bajas favorecerá la formación de nubosidad de mayor desarrollo en la franja costera.

Descubren una isla desconocida en la Antártida en una zona marcada como peligrosa

En Monte Hermoso, el viento del norte mantendrá el mar calmo cerca de la orilla, pero la intensidad de las ráfagas podría dificultar la permanencia en la playa. No se descartan avisos a muy corto plazo por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) si la inestabilidad evoluciona hacia tormentas aisladas en los distritos vecinos durante la madrugada del miércoles.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Este miércoles 15 de abril la temperatura máxima subirá aún más, pudiendo tocar los 27°C antes del ingreso de un frente que rotará el viento al sector sur. Este cambio de cuadrante provocará un descenso moderado en las marcas térmicas hacia el final de la semana, estabilizando las condiciones climáticas y disipando la nubosidad para un fin de semana que asoma con cielos limpios y mañanas frescas.