Al mediodía, la temperatura en la Ciudad registró un valor de 25°C bajo un cielo mayormente nublado. Aunque la mañana arrancó con calma, la tendencia inmediata indica un aumento de la humedad y un desmejoramiento progresivo hacia la noche. El viento sopló desde el noreste, aportando aire templado que elevará la inestabilidad atmosférica en las próximas horas.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: martes con nubosidad en aumento y ambiente templado antes de las lluvias

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 14 de abril

La nubosidad aumentó de forma sostenida durante la tarde y cubrirá totalmente el cielo para el momento del regreso a casa. Las probabilidades de lluvia fueron bajas durante las primeras horas del día, pero escalarán drásticamente hasta alcanzar un 65% de chances de precipitaciones hacia la noche. El ambiente se sentirá pesado debido al alto índice de humedad reinante.

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Para el cierre de la jornada, la temperatura bajará hasta los 18°C mientras se registran las primeras lluvias aisladas en distintos puntos del Gran Buenos Aires. El viento rotará levemente pero mantendrá su componente del sector noreste. Te recomiendo que tengas a mano el paraguas si vas a circular tarde por la vía pública, ya que la inestabilidad se profundizará.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para el norte de Santa Fe y sectores de Chaco por tormentas fuertes con acumulados que superarán los 100 mm. Por su parte, gran parte del norte argentino permaneció bajo alerta amarilla por fenómenos similares. En la región patagónica, el viento intenso del oeste provocó ráfagas de hasta 90 km/h en Santa Cruz.

Clima en Mar del Plata: martes agradable y soleado con un marcado ascenso de la temperatura

Las provincias de Jujuy y Tierra del Fuego también reportaron avisos a corto plazo por lluvias y ráfagas. Mientras el centro del país mantuvo una temperatura templada, el noreste enfrentó condiciones críticas con riesgo de anegamientos localizados. Es fundamental que los habitantes de las zonas bajo alerta naranja aseguren objetos que puedan ser desplazados y eviten sacar la basura.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Mañana miércoles la inestabilidad se instalará de forma definitiva con lluvias persistentes y un marcado descenso térmico. La mínima arrancará en los 20°C pero la máxima apenas llegará a los 23°C, en una jornada donde las nubes no darán tregua. Será el inicio de un periodo de mal tiempo que se extenderá, al menos, hasta el viernes por la mañana.