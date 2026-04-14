La jornada de este martes 14 de abril comenzará en el AMBA con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima que rondará los 19°C. Hacia la tarde, el termómetro trepará hasta una máxima estimada de 25°C, bajo un ambiente con humedad creciente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé precipitaciones de importancia para las horas de luz en el área metropolitana, pero mantendrá el monitoreo ante la rotación de vientos hacia el sector este y sudeste, lo que preparará el terreno para una desmejora hacia la noche y la madrugada del miércoles.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 14 de abril

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo mostrará un incremento gradual de la nubosidad conforme avance el reloj. La sensación térmica se mantendrá muy similar a la temperatura real gracias a vientos leves que soplarán predominantemente desde el este a velocidades de entre 10 y 20 km/h. La humedad, que superará el 80%, generará una atmósfera algo pesada, aunque sin riesgo inmediato de tormentas fuertes durante los traslados vespertinos.

Clima martes 14 de abril

Para el Gran Buenos Aires, especialmente en las zonas norte y oeste como Pilar o Morón, las condiciones serán casi idénticas, con máximas que podrían rozar los 26°C en áreas con menor densidad urbana. No se esperan ráfagas de viento significativas, pero la presencia de nubes bajas será constante. Los ciudadanos del AMBA deberán tener en cuenta que, si bien el día será mayormente seco, la inestabilidad comenzará a manifestarse hacia el final del martes, con la llegada de nubes más densas desde el litoral.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional presenta una situación crítica en el norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por tormentas severas para las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. En estas regiones se esperan acumulados de lluvia que superarán los 100 mm, acompañados de ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. También rige una alerta amarilla por lluvias de menor intensidad para el norte de Santa Fe y Entre Ríos.

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Mientras tanto, el centro del país, incluyendo Córdoba y San Luis, gozará de un tiempo más estable con temperaturas templadas y cielos algo nublados, sin alertas vigentes por fenómenos extremos para el resto de la jornada. En contraste, la región de la Patagonia experimentará vientos muy intensos provenientes del sector oeste, con ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h en las provincias de Santa Cruz y Chubut.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica una clara desmejora. El miércoles 15 de abril, la inestabilidad se instalará de forma definitiva en la región pampeana, provocando lluvias y chaparrones aislados durante gran parte de la jornada. Los vientos rotarán con firmeza hacia el sudeste, lo que traerá un leve descenso de las marcas térmicas, con una máxima que no superará los 22°C.

Hacia el jueves y viernes, el sistema de baja presión se profundizará, lo que podría generar lluvias más persistentes sobre la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. La masa de aire húmedo persistirá hasta el final de la semana, cuando una nueva rotación de vientos al sector sudoeste permitirá finalmente el ingreso de aire más seco y fresco, limpiando el cielo de cara al próximo fin de semana.