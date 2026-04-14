La jornada en Rosario y el Gran Rosario estará marcada por la inestabilidad y un cielo que permanecerá cubierto durante gran parte del día. Los rosarinos deberán tener el paraguas a mano, ya que se registrarán lloviznas y chaparrones aislados que afectarán el normal desplazamiento en la zona céntrica y los accesos principales hacia el Monumento a la Bandera.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En el área urbana y las localidades de Funes y Roldán, la temperatura se ubicará en torno a los 20°C durante la mañana, con una humedad sofocante que superará el 89%. Los vientos soplarán leves desde el sector este a unos 15 km/h, aportando una masa de aire húmedo directamente desde el Río Paraná.

Clima martes 14 de abril

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará los 24°C, aunque la sensación térmica será superior debido a la saturación ambiental. En la zona de islas y la costa, la visibilidad será regular, por lo que la navegación y el tránsito por el Puente Rosario-Victoria requerirán extrema precaución ante la posible formación de neblinas hacia el final del día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el Cordón Industrial y ciudades como San Lorenzo y Villa Constitución, el Servicio Meteorológico Nacional mantendrá un monitoreo constante debido a la probabilidad de tormentas aisladas. Si bien el núcleo más severo se desplazará hacia el norte, el sur santafesino recibirá precipitaciones que acumularán entre 4 y 10 milímetros a lo largo del martes.

Descubren una isla desconocida en la Antártida en una zona marcada como peligrosa

En Casilda y el resto del departamento Caseros, las condiciones serán similares, con un cielo mayormente nublado y ráfagas leves que no superarán los 30 km/h. No habrá alertas vigentes por vientos fuertes, pero la inestabilidad será la protagonista absoluta, impidiendo que el sol asome con fuerza sobre las localidades vecinas a la ciudad de Rosario.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La inestabilidad persistirá durante el miércoles 15, jornada en la que se intensificarán las lluvias y el viento rotará hacia el sector sur. Este cambio de aire traerá un alivio térmico hacia el fin de semana, cuando las mínimas descenderán hasta los 14°C, permitiendo que el cielo se despeje y la humedad finalmente otorgue una tregua a toda la región.