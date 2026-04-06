Ciclogénesis: el fenómeno que provoca tormentas intensas, descenso térmico y alerta en gran parte del país

Una ciclogénesis impacta desde este lunes en gran parte de la Argentina y provoca un período de inestabilidad con tormentas intensas, ráfagas de viento y un descenso marcado de la temperatura, según los pronósticos meteorológicos. El fenómeno afecta principalmente al centro y noreste del país, donde rigen alertas de distinto nivel.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: alerta amarilla por lluvias intensas y ráfagas de viento por ciclogénesis

El proceso, asociado a la formación de un sistema de baja presión, comenzó a desarrollarse tras el ingreso de aire frío que interactuó con una masa de aire cálido y húmedo. Esa combinación generó condiciones propicias para lluvias persistentes, actividad eléctrica y variaciones térmicas.

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Qué es la ciclogénesis y cómo se forma

La ciclogénesis es un proceso atmosférico que consiste en la formación o intensificación de un centro de baja presión. Cuando la presión desciende, el aire tiende a desplazarse y ascender, lo que favorece la formación de nubes de tormenta.

Este mecanismo suele derivar en: precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, aumento de la nubosidad, inestabilidad generalizada.

En el escenario actual, el fenómeno se concentra sobre el este del país y se potencia por el contraste térmico entre masas de aire, una condición típica durante los cambios de estación.

Clima en Mar del Plata: lunes gris con alerta por lluvias intensas y ráfagas del sector este

Cuándo se intensifica y cuánto durará

De acuerdo con las previsiones, el fenómeno tendrá su mayor impacto entre este lunes y el martes, con tormentas fuertes y viento sostenido.

- Lunes: lluvias intermitentes y aumento de la inestabilidad.

- Martes: pico del evento, con tormentas intensas y ráfagas de hasta 50 km/h.

- Miércoles: mejora gradual, con descenso térmico y cielo mayormente nublado.

La fase más activa de la ciclogénesis suele extenderse entre 48 y 72 horas, aunque el ambiente inestable puede persistir algunos días más.

Zonas afectadas y alertas vigentes

El fenómeno alcanza a una amplia región del país, con distintos niveles de advertencia.

Alerta naranja (tormentas fuertes):

Corrientes, norte de Santa Fe, este de Chaco y norte de Entre Ríos.

Alerta amarilla (tormentas moderadas):

Provincia de Buenos Aires, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y sectores del noroeste argentino.

En las áreas bajo alerta naranja se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes, mientras que en las zonas con alerta amarilla los fenómenos serán de menor intensidad, aunque con potencial de complicaciones locales.

La llegada de la ciclogénesis marca un quiebre respecto de las condiciones previas, caracterizadas por temperaturas elevadas y alta humedad. El ingreso de aire frío no solo potencia las tormentas, sino que también instala un ambiente más acorde al otoño, con valores térmicos más bajos.